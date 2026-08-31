永恆加州：住房政策不簡化 就業機會難增

圖中央紅點圈出處便是蘇森擴建特定計畫的範圍。(谷歌地圖)

「永恆加州 」警告：政府如果不簡化住房政策，就不會帶來就業機會。

聖荷西 信使報報導，永恆加州公司（California Forever）日前發布部落格文章稱，如果其蘇森擴建特定計畫（Suisun Expansion Specific Plan）中的住宅部分無法簡化審核流程並獲得批准，該公司將無法兌現其透過蘇拉諾造船廠（Solano Shipyard）和蘇拉諾鑄造廠（Solano Foundry）項目帶來就業機會的承諾。

博文寫道：一些民選官員表示支持加快蘇拉諾造船廠和現有蘭比工業園區（Lambie Industrial Park）的審批流程，但卻又不支持蘇伊森擴建項目。蘇伊森擴建項目包括蘇拉諾鑄造廠（蘭比工業園的升級版，選址遠離特拉維斯空軍基地以保護其空域），以及新的社區、住宅、商店、公司和公園。

博文的結論是：排除蘇伊森擴建計畫的狹隘立法，將無法為該區帶來大型雇主。該公司表示，批准「僅限造船廠和鑄造廠」的方案並非妥協，而是「保證這些就業中心只是紙上談兵，永遠不會建成」。該公司又指出，與其他州不同，加州並未為造船廠所需的水、污水和其他基礎設施提供公共資金。

部落格文章寫道：這些基礎設施可以由私人融資，但前提是這些設施必須成為更大開發項目的一部分。進一步的私人投資可能取決於政府是否願意簡化審批流程，這不僅適用於造船廠和鑄造廠，也適用於住宅部分。

博文寫道：批准更大的項目可以讓私人資本介入，為基礎設施建設提供資金，從而使這個能夠創造就業機會的工業園區得以持續發展。該文引用了聯儲銀行的數據：蘇拉諾縣近20年來平均每年新建住房不足1000套——永恆加州認為這一數字遠低於實際需求。

博文指出：如果沒有長期、長達數十年的住房供應保障，任何公司都不會在住房狀況如此糟糕的地區建設大型造船廠或製造廠。蘇拉諾縣的領導人也不應該希望這種情況發生，因為如果沒有新的住房，現有的住房供應將進一步緊張，社區中的每個人都將更難負擔得起住房。

「永恆加州」警告：政府如果不簡化住房政策，就不會帶來就業機會。(永恆加州官網)