沙漠排長隊 火人節等8小時才進大門

圖為2025火人節現場。（火人節主辦方提供）

一年一度的「火人節」（Burning Man）30日在內華達州 黑石沙漠（Black Rock Desert）揭幕，大批參加者駕車湧向會場「黑石城」（Black Rock City），入口一早便出現嚴重塞車。截至周日中午，排隊進入會場的等待時間已達8小時20分鐘。

根據英文媒體SFGATE報導，火人節入口30日凌晨正式開放後，汽車、露營車等車輛陸續湧入位於內華達州Gerlach東北方的沙漠地區，車龍一路延伸。主辦單位早已警告，活動開始後最初36個小時通常是入場高峰，等候時間可能超過5小時，並提醒參加者在車內準備足夠的飲用水和零食。

今年主辦單位估計，僅周日和周一兩天就約有5萬名參加者抵達，前往會場的447號公路從上午11時至午夜通常最為繁忙。如果道路已出現嚴重壅塞，主辦方建議參加者可先留在雷諾（Reno）等候，避開車潮後再前往。

車輛進入通往會場的Gate Road後，限速僅為每小時10哩。抵達入口時，工作人員還會檢查車輛以及所有乘客的入場門票，因此大量車輛集中抵達時很容易形成長時間等待。主辦單位表示，如果行程允許，最好延至周二或之後才抵達；除了開幕當晚以外，每天凌晨3時至上午10時通常是排隊時間較短的時段。

火人節官方也提醒，惡劣天氣可能導致入口暫時關閉。不過截至周日，當地天氣預報以晴朗為主，周日及周一最高氣溫約在華氏80多度中後段。參加者可透過BMIR 94.5 FM以及火人節官方交通資訊掌握即時路況。

2026年火人節自8月30日持續至9月7日。交通問題不只發生在入場時，活動結束後數萬人同時離開沙漠的「大撤離」（Exodus）也經常造成長時間堵塞；2022年就曾出現離場等候時間超過8小時的情況。

圖為2025火人節現場。（火人節主辦方提供）