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韓女市場街騎滑板車遭撞亡 母:想抱抱女兒但做不到

舊金山訊
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在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，...
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，32歲、充滿冒險精神的韓國女子金藝彬（Yebin Kim，音譯），一年半前離開韓國來到美國追尋事業，卻再也沒能回家。7日清晨她在市場街騎滑板車時被一輛卡車撞倒。悲劇奪走了她的生命，而她原本計畫在這個城市建立自己的生活、事業和家庭。

「我無比想念她的一切，」母親趙永雅（Yonga Cho，音譯）在接受紀事報的Zoom採訪時用韓語說， 「我想抱抱她，但我做不到。現在我回到家，耳邊彷彿還能聽到她的聲音，就像她會走進房間喊『媽媽』一樣。」

金藝彬出身韓國小村莊，一路奮鬥，考上韓國頂尖大學之一，前往加州深造。她在泗川長大，父母家境貧寒，每天經營小生意到深夜，留下金藝彬照顧兩個年幼的弟妹。

趙永雅說，在生活拮据的日子裡，金藝彬肩負起照顧家人和自己的責任，也正是這份責任感讓她建立了自信，最終考入了韓國頂尖大學。

母親形容她是個出類拔萃的人。從就讀首爾國立大學到在Qcells公司從事人資工作，她的女兒從小就展現出過人的智慧。她一直渴望成為工作中最能幹的人。

趙永雅說，金藝彬的才華不僅體現在學習和工作中，熱愛運動，最近迷上了網球。家人讓她穿著網球服下葬。

金藝彬家屬的律師舍恩伯格（Rich Schoenberger）表示，他們掌握的信息與公開報道的差不多：她當時騎著滑板車沿市場街向東行駛，在Powell街和市場街的交叉路口被一輛同向行駛的卡車撞倒身亡。

警方內部報告顯示，她頭部遭受重創。她的頭盔和滑板車都散落在街上。

律師表示，目前尚不清楚她摔倒的確切原因。

根據ABC7電視台和「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導，在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨說，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。

金藝彬的家人律師正在收集監視器錄影和舊金山警察局的完整報告。

舍恩伯格表示，儘管多次要求，警方仍未提供關於金死亡的任何資訊。發言人拒絕就警方為何沒有向家人律師提供更多調查細節發表評論。

律師們正在考慮提起非正常死亡訴訟，但目前掌握的資訊非常有限，仍在調查是舊金山市政府還是卡車司機應該對此負責。

舍恩伯格對街道的設計表示擔憂。 2020年，由於新冠疫情期間的預算危機，舊金山市政交通局董事會縮減了市場街的改造計畫，該計畫原本將增設一條受保護的自行車道。相反，自行車和電動滑板車卻與計程車、商用車輛和公車共用同一條車道，倡議者表示，這可能導致傷亡事故。

「我們認為，讓騎電動滑板車和自行車的人每天與重達數噸的車輛在一條僅11呎寬的車道上混行和交叉，這種做法本身就存在問題，甚至可以說很荒謬，」舍恩伯格說。

舊金山交通局拒絕置評，而是將問題轉給了地檢處。地檢處發言人夸特(Jen Kwart)在聲明中表示，他們將審查任何針對市政府的索賠，並強調市政府「不能對發生在街道上的每一起私人交通事故承擔責任」。

趙永雅在舊金山期間每天都會去女兒去世的地方，她不明白自行車和電動滑板車怎麼能與汽車混行。對她來說，汽車和自行車共用一條道路簡直不可思議，尤其是在她習慣了汽車和自行車完全分離的韓國，「我無法理解藝彬為什麼會死在那裡」。

精華 FAQ

  • 她在市場街騎滑板車沿東向前進時，於Powell街交叉口附近被同向行駛的卡車撞倒，警方報告顯示她頭部重創，最終不幸身亡。

  • 她出身韓國小村莊，家境貧寒，靠著責任感與努力考上首爾國立大學，之後到加州深造，並曾在Qcells從事人資工作，家人認為她非常優秀。

  • 律師正蒐集監視器與完整警報，研判是否可提起非正常死亡訴訟，並評估責任是否在舊金山市政府或卡車司機，同時質疑市場街混行設計過於危險。

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