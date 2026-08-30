出遊好時光 5大戶外活動感受金山魅力

舊金山宜人季節即將到來，居民可於9月與10月，一起迎接舊金山最舒服的季節，享受戶外活動。(圖取自舊金山縣市府臉書)

舊金山 9月和10月，是一年中最宜人的時光，氣溫在華氏70到80度之間。「舊金山紀事報」推薦五個戶外活動，讓大家一起迎接舊金山的最美好季節。

●參觀舊金山的大麗花花園(dahlia garden)。位在金門公園內。

自19世紀80年代以來，金門公園就開始種植大麗花(Dahlia Dell)，1926年大麗花成為舊金山的市花。目前，大麗花正值盛開期。

大麗花品種繁多，花球大小不等。幾負責照料花園的義工們熟知各種大麗花的名稱–從亮橙色「Ali Oops」到雛菊般的「April Heathers」，並為想要在自家後院打造大麗花園的愛好者，提供豐富的園藝建議。

●重遊Presidio隧道頂公園(Tunnel Tops)。地址：210 Lincoln Blvd., S.F.。

隧道頂公園於2022年在Presidio北端開放，這座占地14英畝、橫跨Doyle大道的公園，擁有一個有趣的遊樂場、可俯瞰金門大橋 的多層景觀，以及一條從原陸軍基地通往克利斯海濱公園(Crissy Field)的步道。

「Presidio Go」接駁車在市中心Drumm街和California街交匯處停靠，每天都有餐車提供午餐，周五與周六更是有超過十種選擇。

●在百年歷史的凱查爾體育場(Kezar Stadium)公共跑道健身。地址：670 Kezar Drive, S.F.。

凱查爾體育場去年慶祝100周年。舊金山49人隊曾在這個體育場進行過175場比賽，齊柏林飛艇樂團(Led Zeppelin)也曾在此地演出，這裡還舉辦過數千場高中橄欖球賽與初中田徑比賽。如今，這條跑道免費向公眾開放。

●在Red′s Java House酒吧的露台，享受悠閒時光。地點：Pier 30, the Embarcadero, S.F.。

Red′s特別之處，在於它濃厚工階氣息與完全拒絕改造的風格。這家位於海灣大橋南側Embarcadero沿岸的小店，至今仍在露台供應酸麵包起司漢堡和瓶裝啤酒，其樸實無華的氛圍令人感到清新。

●加入舊金山「10月健走」(Walktober)活動。

自2019年「跨城步道」(Crosstown Trail)活動啟動以來，這個由義工營運的組織已規畫多條城市探索路線，包括舊金山全日步行路線、環繞城市邊緣的馬拉松路線，以及每年10月舉辦的「10月健走」活動。