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台版「太陽馬戲團」 舞鈴劇場首登灣區 9月26日演「生命之光」

記者王湘涵/密爾比達報導
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舞鈴劇場將扯鈴搬上現代舞台，融入高難度拋接、舞蹈、音樂及多媒體聲光效果，可媲美「...
舞鈴劇場將扯鈴搬上現代舞台，融入高難度拋接、舞蹈、音樂及多媒體聲光效果，可媲美「台版太陽馬戲團」。（中華民國國慶委員會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣舞鈴劇場將於9月26日首度在灣區演出《生命之光》，為國慶系列活動揭開序幕，並於10月10日舉行雙十升旗典禮。

金山灣區僑界今年雙十國慶系列活動將陸續登場，來自台灣的舞鈴劇場將首度來到灣區，於9月26日帶來國慶文化訪問團公演《生命之光》。

金山灣區中華民國國慶委員會28日也發布，10月10日上午10點10分將舉行雙十國慶升旗典禮。

第49屆金山灣區中華民國國慶委員會28日舉行「中華民國115年國慶系列活動」記者...
第49屆金山灣區中華民國國慶委員會28日舉行「中華民國115年國慶系列活動」記者會。（由左至右：陳宗義委員、王婉君秘書長、何台光委員、吳文一主任委員、僑教中心王偉讚主任、僑教中心蔡佳樺副主任、何思如財務長、潘海倫委員、方治欽委員）（記者王湘涵/攝影）

舞鈴劇場創立於1986年，今年適逢40周年，扯鈴是許多人童年熟悉的傳統技藝，舞鈴劇場將它搬上現代舞台，融入高難度拋接、舞蹈、音樂及多媒體聲光效果。40年來足跡遍及30多國、演出超過3000場，並曾登上紐約林肯中心、日本大阪世博會主場館等國際舞台；今年首度來到灣區，將帶來以台灣為創作靈感的《生命之光》。

國慶委員會主任委員吳文一表示，今年是國慶委員會第49屆，多年來有許多灣區僑胞及社團共同投入。今年邀來舞鈴劇場，希望帶給僑胞不同以往、值回票價的觀賞體驗，也為國慶系列活動揭開序幕。

《生命之光》公演將於9月26日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，掃QR code線...
《生命之光》公演將於9月26日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，掃QR code線上購票，並附台式簡餐盒及抽獎券。（中華民國國慶委員會提供）

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚形容舞鈴劇場宛如「台版太陽馬戲團」。他過去曾在芝加哥接待舞鈴劇場演出，這次以親身經驗推薦，還笑著掛保證：「如果表演不好，就找我來退票。」

國慶委員會何台光則特別強調親子共賞，呼籲家長趁中秋節後的周末帶孩子一起來看，透過舞台更認識台灣。

國慶委員會委員方治欽表示，《生命之光》相當仰賴燈光及音響效果，主辦單位特別投入經費強化現場設備，希望盡可能呈現完整的舞台效果。

《生命之光》公演將於9月26日在金山灣區華僑文教服務中心舉行。票價35及60美元，採線上購票，每張門票包含台式簡餐盒及抽獎券，獎項包括中華航空及長榮航空各贊助的一張機票，以及僑團提供的禮品及紅包。

國慶系列活動另一重頭戲是10月10日升旗典禮，預定上午10點10分在聖塔克拉拉縣政府廣場舉行，並規畫多項表演。當天除準備點心，也將送給參加民眾一份小禮物，是今年特別設計、融入台灣意象的國慶紀念手機掛繩。

現場發放參與民眾國慶紀念手機掛繩，送完為止。（記者王湘涵/攝影）
現場發放參與民眾國慶紀念手機掛繩，送完為止。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 這是金山灣區僑界雙十國慶系列活動的一部分，主辦單位邀請來自台灣的舞鈴劇場，以文化訪問團形式帶來《生命之光》，藉此為國慶活動揭開序幕，也讓僑胞欣賞台灣表演藝術。

  • 舞鈴劇場把傳統扯鈴搬上現代舞台，結合高難度拋接、舞蹈、音樂與多媒體聲光效果，演出風格華麗且技巧性高，因此被形容為「台版太陽馬戲團」。

  • 除了9月26日的《生命之光》公演，10月10日上午10點10分還會在聖塔克拉拉縣政府廣場舉行升旗典禮，並規畫表演、點心與台灣意象手機掛繩等紀念品。

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