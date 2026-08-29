竊AI機密 前谷歌華人工程師丁林偉求刑5年 間諜罪因證據不足推翻

丁林偉（Linwei Ding，音譯）被裁定竊取谷歌人工智慧商業機密罪名成立，聯邦檢察官要求法官判處他五年監禁。圖為谷歌總部一景。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 丁林偉被裁定竊取谷歌AI商業機密罪成後，檢方求刑5年，但法院因證據不足推翻間諜罪，辯方則請求以居家監禁處理。

丁林偉（Linwei Ding，音譯）今年1月被陪審團裁定他竊取谷歌 人工智慧商業機密罪名成立，本周聯邦檢察官要求法官判處他五年監禁。丁林偉的間諜 罪名則被推翻。

聖荷西信使報報導，「這項判決反映了他盜竊行為的規模和複雜程度，他持續不斷的欺騙行為，以及震懾其他可能將竊取美國技術視為謀取私利捷徑的內部人員的必要性，」檢察官本周在一份提交給法院的備忘錄中寫道。丁林偉是一名30多歲的中國公民，於2019年加入谷歌，並於2021年獲得綠卡。

在2022年5月至2023年4月期間，丁某竊取了2000頁資料。檢察官在法庭文件中稱這些數據是谷歌超級計算數據中心的「構建模組」，這些數據中心用於訓練和託管大型人工智慧系統。

丁林偉於2024年在他位於東灣阿拉米達縣紐瓦克市（Newark）的家中被捕。本周他的律師向舊金山聯邦地區法院法官查布里亞（Vince Chhabria）提交了一份備忘錄，請求法官不要將丁林偉送進監獄，而是判處他三個月的居家監禁。

備忘錄寫道：「自2024年3月他被捕以來，丁林偉失去了事業、婚姻和精神健康。他很可能被驅逐出境，儘管他在美國生活了16年，而且他每天照顧的8歲兒子是美國公民。」備忘錄還指出，丁林偉「幾乎沒有再次犯罪的可能性」。

丁在矽谷的職業生涯始於2014年，當時他在聖荷西的Marvell Technology公司從事晶片研發工作。在加入Google之前，他還曾在另外兩家矽谷公司工作過。

根據法庭文件，丁一直不願向谷歌支付賠償金，但他同意聯邦檢察官的觀點，即如果法官下令賠償，金額應為18.9萬美元。陪審團也認定丁某犯有七項經濟間諜罪，聯邦檢察官指控他竊取機密以使中國受益。

陪審團的裁決正值美中兩國在人工智慧領域展開激烈競爭之際。自舊金山OpenAI公司於2022年發布ChatGPT以來，人工智慧技術蓬勃發展，為包括武器系統和生物技術在內的科技進步開闢了新的領域。

但8月20日，查布里亞法官推翻了丁某的間諜罪名，表示證據不足以支持這些指控。查布里亞說：「庭審中沒有任何跡象表明丁某在中國的同事與中國政府有關聯。也沒有任何跡象表明他有意向中國政府提供商業機密。」