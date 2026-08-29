加州牛仔學院 躋身時代雜誌首屆度美國最佳大學榜單
加州聖路易奧比斯波理工州大入選TIME 2026-2027年度美國最佳大學榜，憑藉學生成果、學習環境與吸引力獲得肯定，並以做中學與農工特色著稱。
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加州聖路易奧比斯波理工州大入選TIME 2026-2027年度美國最佳大學榜，憑藉學生成果、學習環境與吸引力獲得肯定，並以做中學與農工特色著稱。
加州一所因頂尖農業和工程專業而聞名之「牛仔學院」(cowboy college )：聖路易奧比斯波理工州大(California Polytechnic State University-San Luis Obispo) 躋身「時代」(TIME)雜誌2026-2027年度美國最佳大學榜單。
紐約郵報報導，聖路易奧比斯波理工州大位於加州中海岸，在全美公立大學中排名第10，綜合排名第38。評分依據學習環境、學生成果、對學生的吸引力三個指標計算。根據學校官網，學校在學生成果此一評分類別最高分，高達95.11%，佔總分的75%。學習環境得分為23.84%，佔總分的15%；對潛在學生的吸引力得分為91.67%，佔總分的10%。
這所公立大學成立於1901年，目前約有2萬名學生，他們在環境優美的校園學習。
根據學校官網介紹，該校農業、食品與環境科學學院(學生們學習的內容廣大，從酪梨到牛的解剖結構都有。
學校的牛仔競技隊，每年都會在艾維拉海灘(Avila Beach)舉辦「海灘破浪牛仔競技表演活動。
官網介紹，工程系是校園最熱門的專業，設有航空航天工程、電腦工程和生物醫學工程等專業，學生們遵循學校座右銘「做中學」(Learn by Doing)。
這間大學共提供近30個學位。
聖路易奧比斯波理工州大校長阿姆斯壯(Jeffrey D. Armstrong) 表示，這項全國性表彰體現學校教育價值，以及教職員工協助學生取得成功所做貢獻。「做中學」的教學方法，不僅幫助學生取得學位，更讓他們從入職上班第一天起，就能做出有意義的貢獻。”
據報導，綜合排名方面，聖路易奧比斯波理工州大在加州的大學中居第四，排名在柏克萊加大(排名第15)、聖地牙哥加大(排名第35)之後，而史丹福大學則為榜首。
TIME以學習環境、學生成果與對學生的吸引力評分，該校在學生成果拿到最高分95.11%，展現其教育成效，因此入選首屆2026-2027年度美國最佳大學榜。 依報導，聖路易奧比斯波理工州大在全美公立大學排名第10，綜合排名第38；在加州大學中則排第4，僅次於柏克萊加大、聖地牙哥加大與史丹福大學。 學校以農業、食品與環境科學及工程系最具代表性，工程領域含航空航天、電腦與生物醫學工程等，並強調Learn by Doing，校內還有牛仔競技傳統。
精華 FAQ
TIME以學習環境、學生成果與對學生的吸引力評分，該校在學生成果拿到最高分95.11%，展現其教育成效，因此入選首屆2026-2027年度美國最佳大學榜。
依報導，聖路易奧比斯波理工州大在全美公立大學排名第10，綜合排名第38；在加州大學中則排第4，僅次於柏克萊加大、聖地牙哥加大與史丹福大學。
學校以農業、食品與環境科學及工程系最具代表性，工程領域含航空航天、電腦與生物醫學工程等，並強調Learn by Doing，校內還有牛仔競技傳統。
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