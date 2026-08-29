舊金山掃黃不彰 性交易逼近家門口 米慎區居民怨聲載道

位於米慎區核心地帶Capp街和Shotwell街幾十年來一直是賣淫熱點，居民呼籲政府解決性交易及街區安寧問題。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於米慎區（Mission District）核心地帶的Capp街和Shotwell街沿線幾十年來一直是賣淫 熱點，但居民們表示，幾年前這一問題已失控。市政府採取了相應措施，包括設置交通路標和路障、根據車牌向嫖客發送警告信，以及最近警方開始執行一項針對為買春而遊蕩者的新州法律。

但居民們表示，這些措施不僅未能遏制性交易，也未能解決關於人口販賣的深層擔憂，反而只是將這些活動向街區下游推了幾條街。這種「遷移」凸顯了舊金山及其他灣區 城市在應對性工作、露天毒品市場和遊民等看似難以解決的問題時所面臨的挑戰。

2023年，市政府在Capp Street街第18街至第22街段安裝了交通路樁；次年，又在Shotwell街第19街至第21街段增設了混凝土路障。這些封閉措施形成了死胡同，旨在阻止買春者穿梭於那些夜間有性工作者排站的住宅街道。

居住在這些街區的居民表示，Shotwell街上的混凝土路障幾乎立即緩解了噪音、垃圾及相關暴力問題。此前，因賣淫引發的問題曾擾亂他們的睡眠，迫使家庭成員夜間困在家中。

但居住在18街附近的居民表示，此前曾引發居民強烈抗議的同一系列問題，如今已轉移到了他們的家門口。他們致函並出席會議，懇請市政府解決性工作向其街區轉移的問題，增加警力巡邏，並考慮將隔離欄向Shotwell 街下游延伸。

有居民表示，她每天早上送孩子上學時都會路過性工作者，而且經常在自家門前發現用過的保險套。她幾乎每晚都會撥打警方非緊急熱線，但幾乎得不到任何回應；她表示不想這樣生活。更有居民舉家搬離了他們在舊金山的長期住所，以逃離這片混亂。

但並非所有人都認為這種干預是必要的。也有居民認為，街道上偶爾出現的性工作活動從未影響過家庭生活，僅僅因為一小部分不喜歡性工作的鄰居，就為一個街區的性工作問題擔憂，這並不是對城市資源的合理利用。

一項針對性交易買家的新州法律於1月1日生效，規定以購買性服務為目的的遊蕩屬於輕罪，罰款1000美元。檢察長可利用相關證據對違規者提起指控，例如某人反覆繞街區徘徊、向行人招手，或在已知的賣淫路段擅自停車。

舊金山警方表示，截至目前，警方已根據新法逮捕16人，自2025年1月以來，在米慎區因涉嫌賣淫逮捕的人數已超過130人。此類案件通常以開具罰單告終。

23年頒布的這項法律意味著處理此類案件現在需要更多資源密集型策略，例如監控、便衣警員和臥底行動。警方表示每周都會在舊金山開展臥底行動。