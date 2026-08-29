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「不再是鐵票」 ACOM：拉丁裔成新搖擺選民

記者李怡╱舊金山報導
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ACoM會議專家指出，2026期中選舉兩黨都不能把拉丁裔選民視為鐵票，他們可能是...
ACoM會議專家指出，2026期中選舉兩黨都不能把拉丁裔選民視為鐵票，他們可能是左右選舉結果的「搖擺選民」。(記者李怡╱翻攝)

隨著2026年期中選舉逐漸逼近，美國拉丁裔選民的政治走向再度成為關注焦點。美國社群媒體（ACoM）28日舉行全國媒體網上簡報會，專家指出，拉丁裔選民在2024年總統大選中明顯向共和黨靠攏，但近兩年政治態度再度出現變化，愈來愈多研究者開始將這一群體視為可能左右選舉結果的「搖擺選民」。

此次會議是ACoM「持續變化的美國選民」系列簡報首場，聚焦全美第二大選民群體–拉丁裔。參與討論的專家包括共和黨政治策略師、「The Latino Century」作者及林肯計畫共同創辦人Mike Madrid；Equis Research高級研究主任María Isabel Di Franco Quiñonez；維吉尼亞聯合大學W. Frankly Richardson研究生中心助理院長、「Politicking in the Barrio」作者Eli Valentin；以及UnidosUS拉丁裔選民倡議副主席Clarissa Martínez De Castro。

2024年總統大選被視為拉丁裔政治版圖的重要轉折點。川普在不同年齡、性別及社會經濟背景的拉丁裔選民中均取得比過去更高的支持度，促使部分政治觀察人士預測，美國可能正在經歷一場拉丁裔選民的「歷史性重組」，即這個長期被認為較傾向民主黨的選民群體，可能逐步轉向共和黨。

但2024年大選後已近兩年，這種大規模政治重組並沒有完全出現。近期一系列民調顯示，拉丁裔選民對川普的支持有所下降。

但共和黨支持度下降，並不意味這些選票會自動回到民主黨。這也成為此次簡報討論的重要問題之一。專家分析，拉丁裔內部本身就存在明顯差異。對不少選民而言，政黨忠誠度正在下降，與日常生活直接相關的問題，反而更可能左右最終投票決定。

與此同時，民主黨內部的變化也值得關注。近年的部分選舉顯示，一些拉丁裔選民對民主黨的民粹左翼候選人產生興趣，但這種趨勢同樣並非全面性。部分拉丁裔選民仍對左翼政策持保留態度，也有人在兩黨之間搖擺。

這種變化意味著，2026年期中選舉中，兩黨都不能再把拉丁裔選民視為理所當然的固定票倉。

此次簡報也反映出美國選民結構正在發生更複雜的變化。拉丁裔人口持續增加，其政治影響力亦隨之擴大。2026年期中選舉，拉丁裔選民究竟向左、向右，還是進一步成為不受單一政黨主導的搖擺力量，將成為觀察全美選情的重要指標之一。

精華 FAQ

  • 簡報聚焦全美第二大選民群體拉丁裔，討論他們在2024年後的政治態度變化。專家認為，這群選民不再穩定偏向單一政黨，而是更可能左右未來選舉。

  • 因為拉丁裔人口持續增加、政治影響力擴大，而且近年對共和、民主兩黨的支持都出現波動。這代表兩黨都無法再把他們當成理所當然的固定票源。

  • 文章指出，拉丁裔對川普和共和黨的支持在2024年上升，但近期已有回落；同時，部分人對民主黨左翼候選人感興趣，顯示內部分歧大，尚未形成一致政治方向。

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