富豪稅爭議大 舊金山民主黨倒戈反對

億萬富豪稅導致加州民主黨分裂，舊金山民主黨人投票反對。(取自舊金山市府臉書)

加州 「億萬富豪稅」(billionaire tax) 提案正導致州內民主黨 人出現分歧，最新分裂出現在深藍陣地舊金山 ，當地民主黨26日投票決定，不支持這項公投提案。

「紐約郵報」報導，舊金山民主黨領導階層針對「40號提案」(Proposition 40)表達強烈的反對態度；提案計畫對加州約200位億萬富豪徵收一次性5%的稅款。舊金山民主黨領袖認為，40號提案將重創州經濟，並導致那些能創造就業機會的富裕人士，離開加州。

根據「舊金山紀事報」報導，舊金山民主黨委員會成員金斯伯里(Eric Kingsbury)表示，40號提案無論是在地方層面或州層面，皆非可行政策，而且確實可能損害經濟。他補充，40號提案將對矽谷所在灣區，造成不成比例的打擊。

科技業不僅聚集全球部分最富有人士，人工智慧熱潮也催生了新億萬富豪。提案可能導致人們選擇不在加州創辦那些他們認為會非常成功的企業，為了避免未來被徵稅。他承認，這項針對億萬富豪的州級稅收，存在演變為永久性稅收的可能性。

最終，舊金山市民主黨通過一項支持全國性財富稅的決議，同時以17票對4票的投票結果決定不支持40號提案。

舊金山民主黨主席湯曉慧(Nancy Tung)聲明表示：舊金山的民主黨人關心如何解決不平等問題，並降低加州的生活成本，但第40號提案是錯誤作法。