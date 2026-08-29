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2979→9250元 室友過世房東漲租 舊金山轉租客面臨驅逐

編譯組／綜合報導
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室友去世使房租漲幅超過三倍，法律對成千上萬的舊金山轉租居民幾乎無法提供任何保護。...
室友去世使房租漲幅超過三倍，法律對成千上萬的舊金山轉租居民幾乎無法提供任何保護。（取自Pexels）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，住在Church街258號一套三居室一衛公寓的李（Dustin Lee）從他的室友哈奇（Michael Hutchings）那裡轉租（sublet）了六年。當哈奇突然去世後，房東便下達了最後通牒：他必須在30天內搬走，否則就得按市場價支付房租。房租將超過李、哈奇和另一位轉租者多年來所付的2979美元的三倍多，為9250美元。

李的困境揭露了一個法律灰色地帶，這在美國租金最昂貴的租賃市場之一中早已是司空見慣的現象。儘管舊金山可能提供全美最強有力的租戶保護，但轉租者的法律地位卻更為脆弱。

在舊金山，分攤房租是維持生計的重要途徑之一，因此此類安排通常是非正式的，有時甚至沒有書面紀錄。當租賃合同上的名義租客搬走或去世時，轉租客面對房東大幅漲租時，往往只能寄希望於房東的善意。

從法律角度講，李確實享有某些權利。當地法律可以保護居住時間足夠長的轉租客，前提是房東知曉其租住情況。但要主張這些權利則是另一回事。

「這是一個經常出現的問題，因為有太多人生活在這種非正式的安排之下，」 「驅逐辯護合作組織」（Eviction Defense Collaborative）代表租戶的律師海恩（Jason Hain）說。

儘管律師可以爭取某些保護措施，但最終結果往往是租戶被迫搬離。

根據舊金山的租金條例，在某處居住至少30天的轉租戶通常不得在無正當理由的情況下被驅逐。但這一保護措施與租金管制是分開的。根據州法律，一旦原租戶搬走，轉租戶的租約通常被視為新租約，這意味著房東可以將租金重置為市場價。

海恩表示，可能有一種規避方法：如果轉租人將自己應付的租金用個人支票直接支付給房東，這可能足以確立共同租約關係，從而獲得真正的租金管制保護。

海恩補充，通過電子郵件或電話提高租金，而非法律要求的60天書面通知，也規避了另一項義務。遵循正式驅逐或漲租程序的房東必須告知租戶相關資源。非正式的最後通牒則沒有此類要求。

李希望他與物業管理公司往來的存檔通信能證明他的立場。否則，他的30天期限將在幾周後到期。

室友去世使房租漲幅超過三倍，法律對成千上萬的舊金山轉租居民幾乎無法提供任何保護。...
室友去世使房租漲幅超過三倍，法律對成千上萬的舊金山轉租居民幾乎無法提供任何保護。示意圖，與新聞內容相關。(本報檔案照)

精華 FAQ

  • 因為名義租客去世後，房東把他的轉租關係視為結束，並要求他在30天內搬走，否則就要接受接近市場價的高額新租金。

  • 轉租客若居住滿30天，通常可免於無正當理由驅逐，但這不等於租金管制；原租客離開後，租約往往被當成新租約，房東仍可重設租金。

  • 若轉租客曾以個人支票直接付租給房東，可能有助建立共同租約關係，進而爭取租金管制；此外，正式書面通知也可避免房東用口頭方式規避義務。

舊金山 租客 室友

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