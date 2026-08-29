AI新創公司Cognition 租下Cruise舊辦公室

Cognition 公司簽署租用位於舊金山333 Brannan St.辦公大樓。(谷歌地圖)

一家擁有「極端工作文化」（extreme work culture）的人工智慧 新創公司，剛剛接下了自駕車 科技公司Cruise棄用的舊金山 辦公室。

舊金山紀事報獨家報導，Cognition是其產品Devin的開發商，估值超過260億美元。它是一家旨在幫助軟體工程師編寫和測試程式碼的自主人工智慧代理公司，該公司已簽署了333 Brannan St.的租約。Cruise已將這座 18萬平方呎的建築物放在轉租市場上。

本周多位熟悉這筆交易的房地產消息人士證實，Cognition將接手Cruise在 Kilroy Realty 擁有的大樓中的轉租合同，為期五年。這筆交易是由商業房地產公司CBRE促成的。

這項交易將使Cognition在舊金山的辦公面積擴大七倍以上，目前該公司位於South Park區的550 Third St.，辦公面積為2萬5000平方呎。在此次擴張之前，Cognition進行了一系列快速融資，使其估值從2025年3月的約40億美元飆升至2026年5月融資超過10億美元後的260億美元。

Cognition由Walden Yan、Steven Hao和Scott Wu於2023年創立，其投資者包括Peter Thiel的Founders Fund和Bain Capital Ventures。據報導，截至3月，該公司擁有200多名員工。該公司以其極端的工作文化而聞名，其創辦人曾向少數不願放棄工作與生活平衡的員工提供買斷方案。

「這是人工智慧企業擴大規模並租用大片辦公空間的又一例證，」房地產公司高力國際（Colliers）區域研究總監丹尼爾斯（Derek Daniels）說，年輕的人工智慧新創公司和其他企業的辦公需求已「遍及全市，且業務活動正日益向南市場區（SoMa）推進。」

南市場區曾是科技公司的聚集地，在疫情爆發前的幾年裡，這裡辦公空間擁擠不堪。然而，在2020年後的舊金山辦公租戶撤離潮中，南市場區卻成為了受影響最嚴重的地區之一。「如果租賃市場繼續保持目前的長速度，2026年辦公室租賃量可能會創下歷史新高，」丹尼爾斯說。

Cognition的快速崛起與該大樓的前租戶Cruise的命運形成了鮮明對比。 Cruise的無人駕駛計程車業務在2023年舊金山發生一起事故後宣告失敗，加州監管機構隨即暫停了該公司的無人駕駛測試和部署許可。