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巴洛阿圖學區通過6550萬元設施支出計畫 資金取決11月投票

記者龔玥／聖荷西報導
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文章摘要整理：

巴洛阿圖學區通過6550萬美元設施支出計畫，但資金能否到位仍取決於11月Measure J投票，也牽動Cubberley社區中心重建與學區財務安排。

隨著巴洛阿圖選民準備在今年11月就Cubberley社區中心重建計畫進行投票，巴洛阿圖聯合學區教育委員會上周一致通過一項總額6550萬美元的學校設施支出計畫。不過，這筆資金能否到位，將取決於選民是否通過11月的Measure J。

根據當地媒體巴洛阿圖在線的報導，如果相關土地交易最終完成，6550萬美元中約67%、也就是4390萬美元將用於學校維修項目；28%約1830萬美元用於學校設施現代化；另外5%約330萬美元將作為應急預備金。

這筆資金與Cubberley社區中心的土地出售計畫直接相關。Measure J若獲通過，巴洛阿圖市將從學區購買Cubberley社區中心內約七畝土地，並與市政府現有的八畝土地合併，推動這座社區中心的長期重建計畫。

Cubberley社區中心位於Middlefield Road 4000號，占地約35畝，過去曾是一所高中校園。由於設施老化以及長期缺乏大規模維護，近年來整體狀況逐漸惡化。市府提出的重建規畫包括新增劇場空間、體育設施以及改善教室等。

經過與巴洛阿圖市長達18個月的談判，學區教育委員會在2024年同意了這七畝土地的出售價格。不過，達成土地交易協定後，Cubberley的重建仍面臨不少阻力。

部分居民曾批評學區出售土地的價格，同時也有人對市府提出的半美分銷售稅計畫表示擔憂。該銷售稅將用於籌集購買土地及推進Cubberley項目所需的資金，一些居民擔心，如果未來的改造範圍超出解決基礎設施老化等必要工程，納稅人的負擔可能進一步增加。

巴洛阿圖市議會今年6月投票決定，將這項銷售稅措施列入11月選票，希望借此推動籌畫多年的Cubberley重建專案。

不過，隨著學區近期面臨財政壓力，一些居民也提出，希望學區能夠將出售Cubberley土地獲得的資金用於填補預算缺口。

巴洛阿圖聯合學區此前未能在6月選舉中通過延續徵收學區附加稅的提案，同時批准了教師及工作人員的加薪。隨著學區財政狀況惡化，學區預計將出現預算赤字，也引發居民對資金用途的關注。

最終，巴洛阿圖居民將在11月就半美分銷售稅措施進行投票。該措施只需要獲得簡單多數票即可通過，而其結果也將影響Cubberley土地收購及後續重建計畫。

精華 FAQ

  • 巴洛阿圖聯合學區教育委員會一致通過總額6550萬美元的學校設施支出計畫，內容包括維修、現代化與應急預備金，但實際資金仍要看11月選民是否支持相關措施。

  • 若土地交易完成，約67%即4390萬美元將投入學校維修，28%約1830萬美元用於設施現代化，另有5%約330萬美元列作應急預備金，以因應後續支出風險。

  • Measure J若通過，市府將向學區購買Cubberley約7畝土地，與現有8畝合併推動重建；但若銷售稅措施未過，土地收購、資金籌措與後續改造都可能受阻。

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