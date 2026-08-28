聖荷西交通部員工維修路燈遭撞 墜落吊籃傷重身亡

聖荷西交通部員工墜落吊籃傷重去世。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西交通局員工在執行路燈維修時遭廂型貨車撞上作業車，從吊籃墜落後傷重不治，市府對其殉職表達哀悼。

聖荷西 一名交通局員工25日執行路燈維修工作時發生致命意外，一輛廂型貨車撞上作業中的起重機卡車，導致正在吊籃內工作的市府員工墜落，送醫搶救後傷重不治。

聖荷西警方表示，事故發生在周二上午約10時30分，地點位於Hillsdale Avenue與Narvaez Avenue附近。警方初步調查指出，一輛廂型貨車撞上一輛正在進行路燈維修工作的起重機卡車。撞擊後，吊籃內的一名工作人員墜落，受到危及生命的重傷。

救援人員趕抵現場後，將傷者送往當地醫院，但最終仍因傷勢過重不治。廂型貨車司機在事故後留在現場，並配合警方調查，目前事故確切原因仍在釐清。

聖荷西市長馬漢、市經理馬奎爾以及交通局主任里斯托隨後發表聯合聲明，證實這名市府員工在執行公共服務任務期間不幸身亡。市府表示，這名員工當時正在維護公共設施，工作目的在於保障駕駛人與行人安全，市府對他的離世深感悲痛，也感謝他為社區提供公共服務。目前市府尚未公佈死者身分。

市府同時呼籲駕駛人，經過道路施工及維修區域時務必提高警覺、減速慢行，並與停在道路上的維修人員、施工團隊及緊急救援人員保持足夠安全距離，避免類似悲劇再次發生。