守住企業機密 台灣新創布局地端AI

台灣新創睿加科技商務長陳子裕，說明地端部署的AI系統，提供企業資安解方。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 睿加科技AIPLUX主打地端AI部署，讓企業在不把敏感資料上雲的情況下運用生成式AI，特別適合重視機密與資料主權的產業。

生成式AI快速普及，越來越多企業開始利用AI整理文件、提升工作效率。然而，對握有研發技術、專利及商業機密的企業而言，最大的顧慮往往不是AI能力，而是如何在提升效率的同時，避免商業機密外洩。台灣新創睿加科技（AIPLUX）因此推出企業AI解決方案，希望讓企業在資料不外流的前提下，也能安全運用AI。

睿加科技商務長陳子裕（Vincent Chen）表示，不少企業並非不願意導入AI，而是不放心將核心資料交給雲端平台。尤其半導體、高科技及法律服務等產業，握有大量研發成果、專利及商業機密，因此對資料安全格外重視。

AIPLUX打造的AI系統採用地端部署，也就是將AI建置於企業自己的主機與內部網路，不必將資料上傳至第三方雲端平台。近年AI晶片及硬體效能持續提升，讓企業得以在內部部署AI系統，重要文件、資料庫及AI模型都可留存在企業內部，在提升效率的同時兼顧資訊安全。

陳子裕指出，台灣在半導體與硬體製造具有深厚基礎，這也是台灣發展地端AI的重要優勢。

陳子裕表示，系統可整合企業文件與知識資料，協助分析專利及法律文件、支援風險管理，提升智慧財產管理效率，同時減少法務人員重複性工作，避免敏感資料外流。

「我們不是要取代律師，而是改變工作的方式。」陳子裕表示，過去法務人員或專利代理人往往需要從零開始閱讀文件、撰寫內容，如今可先由AI完成初稿、整理重點，再由專業人員確認、修正與判斷，形成「AI先完成、人員再驗證」的新工作模式，將更多時間投入真正需要專業判斷的工作。

目前，AIPLUX已與法國、立陶宛等歐洲法律事務所合作，協助建置企業AI解決方案。陳子裕分享，歐洲市場同樣高度重視資料主權，因此對地端部署的接受度較高；相較之下，美國企業則較習慣透過合約及保險機制管理雲端風險，因此不同市場需要採取不同策略，而非單一模式。

今年，AIPLUX參與經濟部推動的TREE Program，並進入柏克萊加大SkyDeck培訓。陳子裕表示，透過與20多位美國律師及產業專家交流，重新檢視產品定位，也發現美國企業更願意為能解決問題的單一功能付費，與台灣追求一條龍服務的市場需求不同。

談及台灣新創如何走向國際，他建議，可以從一開始就以全球市場思考產品定位，而非只鎖定台灣市場。只要把一項核心能力做到最好，就有機會在國際市場找到自己的位置。