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中國新式茶飲品牌 成都的茶理宜世 進軍灣區

記者龔玥╱聖荷西報導
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新式茶飲品牌茶理宜世開到庫比蒂諾。（記者龔玥╱攝影）
新式茶飲品牌茶理宜世開到庫比蒂諾。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

成都茶理宜世進入灣區並在庫比蒂諾開店，面對成熟且競爭激烈的奶茶市場，憑藉茶香與茶底特色吸引部分消費者嘗鮮。

中國新式茶飲品牌持續進入美國市場，來自成都的茶理宜世今年正式進入灣區，在庫比蒂諾開設門店，成為當地競爭激烈的奶茶市場又一個新品牌。這家位於庫比蒂諾的門店已經吸引不少消費者前往嘗鮮。庫比蒂諾市政府發布的市經理電子報也確認，茶理宜世是當地近期新開業的奶茶店。

茶理宜世在中國主打新中式茶飲，和傳統以珍珠為主的奶茶相比，品牌更強調茶葉本身的香氣，再搭配鮮奶、水果或奶沫。灣區門店價格大多落在8美元左右。

在社交平台上，灣區消費者近期也開始分享探店體驗。有消費者形容，茶的香氣比較突出，能喝出茶底比較好。

一位消費者表示，庫比蒂諾本身奶茶店很多，因此新品牌要留下顧客並不容易：「這附近選擇真的很多，我覺得它比較特別的地方是茶味比較重，但價格也不算便宜，所以還是要看自己喜不喜歡。」

事實上，茶理宜世選擇進入庫比蒂諾，也意味著它要面對一個已經相當成熟的茶飲市場。茶理宜世所在的Cupertino Village一帶，本身就聚集了多家茶飲店，包括老字號天仁茗茶、TP TEA，剛開業不到一年的書亦燒仙草以及其他亞洲新式茶飲品牌。庫比蒂諾當地網路討論中，也有居民認為當地奶茶選擇已經相當多，但也有人表示，市場競爭激烈並不代表沒有新品牌的空間。

對茶理宜世而言，進入灣區不只是增加一家海外門店，也是在測試中國新式茶飲品牌能否將原本的產品和消費習慣帶到美國市場。目前從門店評價及社交平臺反應來看，確實已經有一批消費者願意嘗試，但能否在灣區眾多奶茶品牌中長期站穩腳跟，還需要時間觀察。

精華 FAQ

  • 茶理宜世今年正式進入灣區，首家門店設在庫比蒂諾，地點位於Cupertino Village一帶，已吸引不少消費者前往嘗鮮，也獲得當地市政府電子報確認。

  • 茶理宜世主打新中式茶飲，較不強調珍珠配料，而是凸顯茶葉本身的香氣，並搭配鮮奶、水果或茶沫等元素，讓消費者更容易喝到明顯茶底。

  • 庫比蒂諾本來就有許多茶飲店，包含天仁茗茶、TP TEA、書亦燒仙草等品牌，競爭非常激烈。雖然已有消費者願意嘗試，但能否長期留住客人仍待觀察。

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