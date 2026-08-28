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法規研議中 聖荷西擬允許送貨機器人上路 引發公共安全爭議

編譯組／綜合報導
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DoorDash計畫將重達350磅的送貨機器人「Dot」自行車道機器人，投入聖荷...
DoorDash計畫將重達350磅的送貨機器人「Dot」自行車道機器人，投入聖荷西市自行車道使用，最快可能在今年秋季實施。(圖取自DoorDash官網)

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西正研擬讓送貨機器人進入自行車道與人行道，市府強調創新開放，但許可、保險與賠償規範未定，公共安全爭議升溫。

體型較大的送貨機器人，可能很快出現在聖荷西市自行車道上。不過，也引發相關公共安全爭議。

聖荷西信使報報導，有關送貨機器人運作數量、行駛區域，以及若重達100磅的機器人阻擋輪椅使用者、或撞倒行人時，該如何處理等問題的相關法規，目前仍在撰寫中。聖荷西市目前與兩家機器人公司達成非正式的營運共識，有關保障公共安全及人行道通行的正式許可與法規，則需等待市議會採取具體行動，預計將在今年秋季推出。

負責監管配送機器人推廣工作的聖荷西交通局經理馬度(Ramses Madou)表示，聖荷西是創新經濟的心臟，市領導層指導方針，是對新進者與新技術，抱持開放態度。

聖荷西市尚未正式與擁有20台機器人在市中心配送餐廳餐點的「Coco Robotics」公司或近期在同一區域推出類似服務的「Serve Robotics」公司，簽署正式書面協議。這兩家公司均承接Uber Eats和DoorDash的配送訂單。

聖荷西交通部門官員表示，市政工作人員根據市議會目前為減少溫室氣體排放及單人駕駛通勤、並提升公共安全的政策，批准部署送貨機器人。

聖荷西市交通局的史斯圖欽斯基(Laura Stuchinsky)指出，現處於學習階段，可了解公眾看法、營運影響等情況，從而為擬議法規制定提供參考。相關法規將要求企業必須獲得營運許可、提供保險證明，並同意承擔因機器人營運而產生的市府法律費用或賠償責任。

DoorDash計畫將重達350磅的送貨機器人，投入城市自行車道使用，最快可能在今年秋季實施。Coco公司的人行道機器人高2到3呎、長約2.5呎，寬2呎，配送路程可達2哩。

馬度表示，DoorDash的「Dot」自行車道機器人，其體積僅為汽車的十分之一，配送距離可達5哩，最快可能在今年秋季實施。Coco機器人的空載重量為100磅。Serve機器人重161磅。據市政官員稱，重達350磅的Dot機器人重量，將是上述兩種機器人重量的兩倍以上。

殘障人士權益倡導者、「矽谷獨立生活中心」(Silicon Valley Independent Living Center)前執行長柏恩斯(Sheri Burns)表示，她主要擔心這些機器人可能對使用輪椅、助行器及其他助行設備的人群產生影響。但也指出，這項技術可能會帶來顛覆性變化，為行動不便的居民提供更多雜貨配送選擇。

精華 FAQ

  • 市府希望在支持創新經濟的同時，配合減少溫室氣體排放、降低單人駕駛通勤並提升配送效率，因此對新技術採取較開放態度，但仍要求後續以法規補強安全管理。

  • 聖荷西目前與Coco Robotics及Serve Robotics有非正式營運共識，兩家公司都替Uber Eats和DoorDash承接配送訂單，但尚未簽署正式書面協議，正式許可仍待市議會處理。

  • 爭議焦點包括機器人數量、行駛區域、是否會阻擋輪椅通行，以及若撞倒行人或造成損害時由誰負責。殘障人士團體尤其擔心輪椅、助行器使用者的通行安全。

聖荷西

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