屋崙警員5年加薪14% 達初步協議

根據初步協議，屋崙警員五年內將獲得合計14%的薪資調整，首波2%加薪預計於2027年1月生效，其餘調薪將陸續實施至2031年6月。(本報檔案照)

屋崙 警察協會（OPOA）27日宣布，已與屋崙市府就新的五年勞資合約達成初步協議。根據協議，警員未來五年薪資將累計調升14%，同時須逐步增加退休金 及醫療保險費用的個人負擔。警察協會表示，新合約主要目標是留住資深警員，改善屋崙警局（OPD）長期面臨的人力短缺問題。

這項初步協議是在數月的談判及調解後達成。警察協會主席阮輝（Huy Nguyen）表示，如何避免受過訓練且經驗豐富的警員轉往灣區 其他執法機構，是此次談判的核心議題之一。

阮輝表示，屋崙警局理想情況下應有約1000名警員，但目前實際可執勤人數僅約500人，使現有警力長期承受沉重工作壓力。他表示，新合約希望透過加薪及年資獎勵，提高警員長期留在屋崙服務的意願。

根據初步協議，警員五年內將獲得合計14%的薪資調整，首波2%加薪預計於2027年1月生效，其餘調薪將陸續實施至2031年6月。協議同時提高年資加給（longevity premiums），鼓勵資深警員繼續留任。

不過，在屋崙市府面臨財政壓力之際，警員也同意承擔更多福利成本。自2027年起，警員將負擔2.5%的醫療保險費，之後逐步增加，到2030年1月將自行負擔10%的醫療保險費。

退休金方面，除現有的員工退休金提撥外，警員也同意增加成本分攤，至2030年7月，額外負擔比例將提高至3%。

阮輝表示，雙方在談判中均作出重大讓步。警員理解市府目前面臨的財政困境，因此同意增加部分個人支出；市府方面則認知到，如果持續流失受過訓練的資深警員，將進一步加劇警力不足及公共安全問題。

新協議也將成立由勞資雙方與警察局長參與的正式「勞資管理委員會」（Labor-Management Committee），討論警員招募與留任、紀律及升遷程序、出勤及應對報案服務等議題。

目前協議仍屬初步版本，尚未正式生效。阮輝表示，警察協會會員正在審議合約內容，並將在未來十天內繼續進行投票。