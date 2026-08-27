華埠1號巴士改革 班距縮至9分鐘

市議員李爾德參與舖設金融區1號公車專用道。（記者李怡╱攝影）

每天搭1號巴士往返華埠 和金融區的民眾，等車時間將再縮短。舊金山 交通局（SFMTA）26日在沙加緬度街（Sacramento Street）繼續鋪設紅色公車專用道，配合8月29日起實施的新一輪Muni服務調整，1號加州 街（1 California）巴士班距將從目前約每10分鐘一班，縮短至每9分鐘一班，希望改善延誤、擁擠及準點率問題。

這項工程是「華埠停車與公共交通改善計畫」的一部分。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，這項改善最直接的目的，就是讓1號巴士不要再被堵在車陣裡。1號巴士每天服務超過2萬名乘客，是連接華埠、金融區以及舊金山西部社區的重要東西向公交路線。對不少華埠居民、長者和上班族而言，1號巴士也是日常買菜、看醫生及上下班的重要交通工具。

看似班次只縮短1分鐘，但以1號巴士每天超過2萬人次的乘客量來看，班次增加加上公車專用道改善，影響的是大量居民每天實際的通勤時間。尤其早晚尖峰時段，一旦公車因塞車延誤，後方車輛容易接連追上，出現兩、三輛巴士一起抵達、乘客卻已等候許久的「公車成串」現象。交通局希望藉由專用道提高行車穩定性，減少這類延誤和擁擠。

對華埠而言，沙加緬度街的交通改善也牽涉另一個現實問題：如何在公車效率與商戶、居民的停車及裝卸貨需求之間取得平衡。華埠街道狹窄，送貨、上下客、巴士及一般車輛經常爭奪有限的道路空間，因此「華埠停車與公共交通改善計畫」並非單純把道路全部讓給公車，而是希望重新安排街道使用方式，在提升1號巴士可靠性的同時，保留社區實際需要的停車、上下客及裝卸空間。

市議員李爾德參與舖設金融區1號公車專用道。（記者李怡╱攝影）

金融區至華埠的1號公車專用道，私家車不得駛入，否則會面臨高額罰款。（記者李怡╱攝影）

市議員李爾德參與舖設金融區1號公車專用道。（記者李怡╱攝影）