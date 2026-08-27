101號公路灣區段 勞工節北向全封

舊金山101號公路Hospital Curve正在進行大型翻修工程，9月將有兩個周末全面封閉北向車道。（記者李怡╱攝影）

近期周末要從南灣、半島開車進舊金山 的民眾應注意，101號公路「醫院彎道」（Hospital Curve）即將迎來多個周末大型施工。加州 交通廳（Caltrans）表示，繼8月下旬部分車道封閉後，9月4日至7日勞工節長周末，以及9月18日至21日，101號公路北向車道將兩度全面封閉。從南灣、舊金山國際機場（SFO）及半島北上的駕駛人，可能面臨明顯延誤，當局呼籲改走280號州際公路或搭乘公共交通。

首輪全面封路正好碰上勞工節長周末。9月4日周五晚11時起，101號公路北向從Cesar Chavez Street至市區路段將全面關閉，直到9月7日周一早上6時才重新開放。兩周後，9月18日周五晚11時至21日周一早上6時，北向101號公路將再次實施相同的大規模封閉。施工期間，南向101號公路仍維持開放。

未來從聖馬刁、密爾布瑞、柏林甘及舊金山國際機場一帶沿101號公路北上進城，或準備經舊金山市區前往海灣大橋的駕駛人，都應提前規畫路線。Caltrans建議北上車輛改走I-280；如果目的地是舊金山市中心或海灣大橋，更應預留額外行車時間。

此次大封路並非臨時維修，而是101號公路大型翻修工程的一部分。工程於2025年秋季啟動，主要針對舊金山最繁忙的高速公路路段之一進行路面及結構改善。9月兩次全面封路期間，施工人員將24小時作業，進行大規模路面修復及連續鋼筋混凝土鋪設。

對灣區 華人居民而言，這次封路影響最大的，可能是周末往返南灣與舊金山的行程。101號公路是舊金山連接半島和南灣最直接的南北交通動脈，不少民眾周末從聖荷西、聖馬刁等地進城吃飯、購物或探親，也有旅客利用101號公路往返SFO。恰逢勞工節假期，機場及出遊車流疊加施工封路，繞行道路可能承受更大壓力。

Caltrans表示，這項101號公路翻修工程預計施工約兩年，多數工程安排在夜間及周末進行。完成後除了重新鋪設公路及匝道，也將更新標誌、道路標線及安全設施，改善路面坑洞、顛簸和積水等問題。