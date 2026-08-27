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屋崙華裔老人公寓遭竊 租戶要求加強安保

編譯組／綜合報導
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屋崙老年租戶在遭遇入室盜竊後組織起來，爭取更好的安保措施。（Google Map...
屋崙老年租戶在遭遇入室盜竊後組織起來，爭取更好的安保措施。（Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙市中心Alice街1501號Southlake Tower是「第八項租金補助券」（簡稱Section 8）項目房產。「基督教教會住宅」公司（Christian Church Homes）自2004年以來一直擁有並運營該物業。

15日凌晨2時30分，竊賊通過大樓的破洞闖入小區，砸開了一套公寓的門鎖，將鄰居驚醒。雖然在鄰居大喊後，竊賊倉皇逃離，似乎並未盜走任何財物，但這起入室盜竊事件讓這棟擁有130套住房、專為極低收入老年人建造的大樓居民感到不安。

這次深夜驚魂事件是居民投訴清單上的最新一例，此前居民還曾抱怨過熱水和冷水供應不穩定、缺乏24小時值班保安以及前門鎖損壞等問題。

感到沮喪的居民在租戶組織者孫凱文（音譯，Kevin Sun）所在的組織「租戶與社區委員會」（Tenant and Neighborhood Council）的幫助下，於6月成立了一個租戶聯盟。居民們向Christian Church Homes發送了詳細闡述其關切的信件。

租戶們曾前往「基督教教會住宅」公司位於核桃溪的辦公室，要求與公司高管面談。但他們稱從未收到任何回復。

該租戶團體表示，他們已向負責管理第8節合同的住房機構「加州可負擔住房倡議」（California Affordable Housing Initiative）提交了投訴，該機構已就此展開調查。

根據屋崙和加州的法律，房東必須提供持續的冷熱水供應、安全且能正常使用並可牢固上鎖的出入口，以及滿足其他基本居住條件。聯邦「公平住房法」（Fair Housing Act）還要求建築入口必須無障礙。

Southlake Tower的租戶表示，大樓正門（設有供殘障租戶使用的自動開門功能）從2月起直至5月20日左右一直處於故障狀態，這使得使用輪椅的租戶難以進入大樓。

租戶還表示，他們至少三次發現非住戶在大樓樓梯間過夜。此外，他們稱大樓在凌晨1時後及周末期間均無現場保安值守。

「基督教教會住宅」公司首席運營長德賽（Avni Desai）表示，在接到居民關於熱水問題的報告後，維護人員查明了一台循環泵出現故障，並批准了維修工作，目前該系統仍在根據需要進行維修。

自5月租戶開始組織起來以來，孫凱文表示，已看到一些改善。例如，前門終於修好了，還引入了一家新的熱水供應商。

精華 FAQ

  • 因為凌晨遭竊後，住戶回想起大樓長期存在的門鎖故障、陌生人過夜、夜間無保安等問題，覺得自身人身與居住安全都沒有保障。

  • 租戶要求修復門禁、恢復穩定冷熱水供應，並增設24小時現場保安，同時盼房東正面回應住戶信件與面談要求。

  • 租戶表示，前門自動開門功能已修好，並更換了新的熱水供應商；不過他們仍持續關注整體安保與維修是否真正到位。

屋崙 華裔 租金

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