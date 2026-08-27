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獵人角海軍造船廠清理案 承包商付5700萬和解

編譯林思牧／綜合報導
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圖為舊金山獵人角海軍造船廠舊址2023年的景象。(谷歌地圖)
圖為舊金山獵人角海軍造船廠舊址2023年的景象。(谷歌地圖)

前海軍清理承包商Tetra Tech EC Inc.，將支付5700萬美元和解在舊金山獵人角海軍造船廠長期清理工作中偽造環境檢測數據的指控。

舊金山紀事報報導，司法部稱Tetra Tech EC Inc. 被指控丟棄可能受汙染地點的土壤樣本，並在將樣本送往實驗室之前用乾淨的土壤替換它們。政府還指控該公司篡改資料庫記錄，使其看起來像是同一名技術人員在同一時間對不同地點進行的輻射掃描。

和解協議解決了該公司向海軍提交虛假數據的指控。海軍利用這些數據來確定前造船廠的部分區域是否可以安全地進行重建。

「透過偽造工作報告和篡改關鍵數據，Tetra Tech將自身經濟利益置於其對海軍部的承諾之上，可能危及美國人民的健康和安全，」美國海軍犯罪調查局 (NCIS) 經濟犯罪外勤辦公室代理主管默卡爾 (Brian Merkal) 說。

該機構稱，海軍利用Tetra Tech的工作來確定前造船廠的部分區域是否不含有害輻射，以及是否可以轉移給舊金山市政府進行重建。在2003年至2014年間簽訂的合約中，Tetra Tech受雇對該地點的土壤和建築物進行調查，並在輻射超標區域進行額外的清理工作。

和解協議解決了根據虛假申報法（False Claims Act）舉報人條款提起的訴訟。虛假申報法是一項聯邦法律，允許私人代表政府提起訴訟並分享任何追回的款項。此案的舉報人均為前 Tetra Tech 公司員工和承包商。司法部表示，他們將獲得約1197萬美元的和解金。

這些指控可追溯到海軍為一項大規模重建項目準備部分造船廠的時期。該造船廠位於舊金山灣景（Bayview）社區，曾被海軍使用數十年，並於1994年關閉。

由於該地點的工業歷史，包括放射性材料、石油和其他有害物質的污染，海軍的清理計畫變得複雜。自從出現有關 Tetra Tech數據的問題以來，海軍部多年來一直在繼續進行測試、監控和補救工作。

精華 FAQ

  • 司法部指控Tetra Tech在獵人角海軍造船廠清理期間，丟棄可能受污染的土壤樣本，並以乾淨土壤替換後再送檢，還篡改資料庫紀錄，讓輻射掃描看起來正常。

  • 和解主要解決該公司向海軍提交虛假數據的指控，這些數據被用來判定造船廠部分區域是否安全、是否能移交舊金山市重建，並終結依虛假申報法提出的訴訟。

  • 此案由前Tetra Tech員工與承包商依虛假申報法舉報人條款提告，他們協助揭露問題。司法部表示，這些舉報人合計將獲得約1197萬美元和解金。

司法部 舊金山

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