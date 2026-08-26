49人老闆化名Joe尋歡 連問3次終獲回覆 對方竟是臥底警察

約克因意圖買春，在俄亥俄州警方掃黃「釣魚」行動中被捕，判處一天監禁。 現已獲釋。（俄州East Palestine警局提供）

舊金山 49人隊（San Francisco 49ers）老闆約克（Jed York）爆出在俄亥俄州 一場警方掃黃「釣魚 」行動中被捕，最新曝光的警方報告披露更多細節。這名身家億萬、掌控NFL豪門球隊的老闆，據報以假名「Joe」聯繫網路性交易廣告，在遲遲沒有得到回覆後接連追問，最終等來的「女子」，其實是臥底警員。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）取得警方事件報告顯示，46歲的約克22日看到執法人員刊登在一個警方所稱「已知賣淫網站」上的廣告後主動聯繫，自稱「Joe」，詢問能否安排見面。

約克第一次傳訊後並未獲得回覆。過了一段時間，他再次傳訊詢問對方是否有空，但仍石沉大海。到了23日上午，他第三度詢問女子是否有空，並表示很希望前往見面。這一次，他終於得到回覆，但另一端其實是臥底警員。

雙方進一步討論見面的時間、地點和價格。警方報告指出，約克表示自己從俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）以南的Boardman出發，要求對方傳送地址。

約克之後詢問一小時收費，臥底警員告知，「全套」性服務價格為160美元。約克表示可以接受，並稱自己正在前往。

等待他的不是廣告中的女子，而是警方。法院紀錄顯示，約克23日上午9時35分遭警方攔下並逮捕。警方在他身上找到160美元現金，與先前談定的金額相同。警方也查扣他用來聯絡的手機。

警方報告顯示，約克在對話中試圖解釋自己的加州電話號碼，稱自己「以前住在那裡」。約克實際上是49人隊大老闆，也是灣區體壇最具影響力的人物之一。他出生並成長於距離案發地東巴勒斯坦（East Palestine）約20哩的揚斯敦，家族在當地有深厚淵源。

約克最初因涉嫌從事賣淫交易及擾亂秩序被捕，當天繳納5000美元保釋金後獲釋。法院紀錄顯示，他24日出庭時，原先涉及買春的指控被修改，最終對「擾亂秩序」及「持有犯罪工具」兩項輕罪不抗辯，「犯罪工具」指的是他用來安排見面的手機。

約克被判處一天監禁，但因已被關押一天而視為服刑完畢，另被處以合計1150美元的罰款。他的手機獲准歸還。

49人隊事後發表簡短聲明，法律事件已經解決，球隊不會進一步評論。NFL則表示已知悉此事，並將依聯盟的個人行為政策進行審查。

法院文件顯示，約克今年5月已向結婚超過15年的妻子提出離婚。

49人長期球迷張先生表示，球隊這兩年似乎走入「厄運」。「先是幾乎所有主力球員遭遇重大傷病，休賽期也傳出球員續約的鬧劇，然後主教練沙納漢發生重大車禍，現在又是大老闆嫖妓被抓。」「真的為球隊新賽季的表現憂慮，因為沒有一件事是利於我們的。」