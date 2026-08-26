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灣區長期照護費用高於美國其他地區 可能耗盡遺產

編譯組／綜合報導
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長期照護可能產生的費用，可能是灣區財富大轉移前景，以及最終有多少資金、能真正傳給...
長期照護可能產生的費用，可能是灣區財富大轉移前景，以及最終有多少資金、能真正傳給預期繼承人的最大變數。(取自Pexels）

灣區許多人是以長期照護(long-term care)需求，來規畫整個退休生活。舊金山紀事報針對所謂「財富大轉移」(Great Wealth Transfer)主題進行讀者調查，發現針對長期照護的財務規畫，是多數受訪者主要的焦慮來源之一。

舊金山紀事報報導，儘管預測顯示，隨著嬰兒潮世代傳承資產，美國將在未來20年內發生大規模的財富轉移，但此一世代在醫療保健支出，也將超過以往任何世代。長期照護可能產生的費用，可能是灣區財富大轉移前景，以及最終有多少資金、能真正傳給預期繼承人的最大變數。

根據「城市研究所」(Urban Institute)2019年報告，若一個人活到65歲，將有70%機率需要某種形式的長期護理，平均持續時間為三年。由於個人需求和具體情況差別甚鉅，很難確定每人究竟需要存多少錢，才能應付所有可能情況。

由於房產增值與個人退休帳戶IRA積累，許多灣區家庭已聚積可觀財富。「LIMRA退休收入研究所」(LIMRA Retirement Income Institute)研究員海伊(Chris Heye)指出，這些家庭的預期壽命，也長於美國平均水平，代表他們更有可能需要某種形式的長期照護。

海伊表示，若身體健康，可能會花更多的錢，因為會活得更久。抽菸喝酒的人，需要的錢反而較少，因為他可能早逝。

在灣區，長期照護的實際費用究竟是多少？與其他每件事物一樣，灣區長期照護費用也高於美國其他地區。舊金山加大衛生政策研究所教授史佩茲(Joanne Spetz)指出，勞動成本高是主要原因，灣區薪資水平與整體生活成本都更高，雇用長期照護人員所需費用，遠高於全國其他地區。

長期護理規畫平台「Waterlily」創辦人暨兼執行長薇塔亞魯克斯庫爾(Lily Vittayarukskul)，替舊金山紀事報整理灣區長期照護費用的估算數據。以2025年的幣值計算，居家照護人員平均時薪為42美元，而全國平均為34美元。若每周需20小時的居家照護服務，每月費用將略低於3000美元。若需每周7天、一天24小時的全天居家護理，每月費用則約為3萬美元。

若以預期平均3年護理期來計算，合併計入5.4%年度增長率(政府對醫療護理成本漲幅的最新預測)，灣區各項護理服務總費用如下：

‧1周20小時的居家照護：3年總計11萬4000美元。

‧輔助生活服務：3年總計32萬3000美元。

‧專業護理機構服務：3年總計55萬4000美元。

‧全職居家照護：3年總計94萬9000美元。

灣區60歲以上民眾擁有房產中位數價值為90萬美元。預測數據顯示，長期照護的需求，可能吞沒房產全部價值。

精華 FAQ

  • 因為灣區勞動成本與生活成本都高，居家照護、輔助生活與機構護理費用普遍高於全國平均，長照支出可能直接消耗可傳給繼承人的資產。

  • 根據Urban Institute 2019年報告，若一個人活到65歲，未來有70%機率需要某種形式的長期護理，平均持續時間約為3年。

  • 依估算，3年總費用約為：每周20小時居家照護11萬4000美元、輔助生活32萬3000美元、專業護理機構55萬4000美元，全職居家照護則高達94萬9000美元。

灣區 遺產 舊金山

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