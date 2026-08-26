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灣區8/27晚迎月偏食 96%月面被遮 若是好天氣 有機會看見血月

記者李怡/舊金山報導
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月偏食期間，大部分月面進入地球陰影後可能呈現紅銅色。本周四晚灣區將可見一次遮蔽率...
月偏食期間，大部分月面進入地球陰影後可能呈現紅銅色。本周四晚灣區將可見一次遮蔽率約96%的深度月偏食。（記者李怡╱攝影）

灣區本周四（27日）晚間將迎來一次罕見的深度月偏食，約96%的月面將進入地球陰影，視覺效果十分接近月全食。若天氣配合，舊金山及灣區居民晚間抬頭即可看到月亮大面積變暗，部分月面還可能呈現紅銅色。最佳觀賞時間約在晚間9時12分至9時13分。

根據美聯社報導，這是今年第二次月食，也是2026年第4次日月食現象。與真正的月全食不同，這次月亮不會完全進入地球本影，但約96%的月面將被遮住，因此被形容為「近乎全食」的月偏食。

舊金山周四晚約7時38分月亮升起時，偏食已經開始，之後月亮逐漸升高，晚間9時12分達到食甚，此時月亮位於東南偏東方向，仰角約17度。主要偏食階段預計在晚間10時51分左右結束，直到午夜過後才完全離開地球半影。

月亮在食甚期間可能出現暗紅或銅紅色，也就是俗稱「血月」常見的色澤。想在灣區看到這次月食，最大變數仍是天氣。

由於月食高峰時月亮位置仍不算高，民眾最好選擇面向東南、視野開闊的地方觀看，避開高樓、山丘及樹木遮擋。對舊金山居民而言，沿海地區若遇到夏季常見的霧氣和低雲，前往較內陸或地勢較高處，看到月食的機會可能更大。

觀看月食不需要特殊裝備，也沒有觀看日食時的護眼限制，肉眼即可安全欣賞。如果使用雙筒望遠鏡或相機長焦鏡頭，則可更清楚看到地球陰影逐漸覆蓋月面的過程。

美聯社指出，美洲是這次月食觀賞條件最好的地區之一，美國、加拿大及拉丁美洲約10億人有機會看到完整過程，全球則有超過30億人可看到至少部分月食。下一次月全食預計要到2028年12月31日才會出現。

灣區本周四晚間將迎來一次罕見的深度月偏食，約96%的月面將進入地球陰影，部分月面...
灣區本周四晚間將迎來一次罕見的深度月偏食，約96%的月面將進入地球陰影，部分月面可能呈現紅銅色。圖是去年3月在布宜諾斯艾利斯拍攝的「紅月亮」。（新華社）

精華 FAQ

  • 因為月亮雖未完全進入地球本影，但約96%的月面會被遮住，視覺上非常接近月全食，因此被形容為深度、近乎全食的月偏食。

  • 最佳觀賞時間約在晚間9時12分至9時13分，當時月亮位於東南偏東方向、仰角約17度。建議找向東南、視野開闊且少遮蔽的地點。

  • 月食可直接用肉眼安全觀賞，不需要特殊護眼裝備；若搭配雙筒望遠鏡或長焦相機，能更清楚看到陰影推進。最大變數仍是雲霧與天氣。

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