我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

泰雅孩子當起小老師 把部落帶進灣區童玩節

記者王湘涵／庫比蒂諾報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自台灣桃山國小合唱團的孩子們當起文化小老師，在灣區童玩節教學泰雅編織，帶領民眾...
來自台灣桃山國小合唱團的孩子們當起文化小老師，在灣區童玩節教學泰雅編織，帶領民眾一步步認識部落文化。（記者王湘涵／攝影）

來自新竹縣五峰鄉桃山國小的師生日前在灣區國際童玩節設攤，在舞台演出後，也透過傳統樂器演奏、編織體驗及泰雅織品展示，把部落文化帶進灣區。孩子們當起文化小老師，一邊示範、一邊解說，帶領民眾一步步認識泰雅文化。

陪同交流的丁松青神父表示，桃山國小是一所以文化教育為特色的學校，孩子除了學習一般課程，也從小學習泰雅語、歌謠、傳統樂器、服飾及編織，希望長大後能自信地把自己的文化分享給更多人。他說，桃山許多家庭生活並不寬裕，不少父母仍辛苦扶養五、六個、甚至七個孩子，因此更希望透過家庭、學校與教會共同陪伴，讓孩子在文化中建立自信，也有機會走出部落、看見更大的世界。

14歲的周姵姍在攤位負責編織教學，她表示，泰雅族傳統由女性學習編織、男性外出打獵，自己從小學開始接觸編織，不只是學習技巧，也認識每一種織紋代表的文化意義，其中最具代表性的就是象徵祖先守護的「祖靈之眼」。她希望民眾完成作品的同時，也能知道泰雅族編織背後的故事。

10歲的戴甜怡分享，這次教過年紀最小的體驗者只有兩歲，看著不同年齡、不同族裔的民眾一步步完成編織，讓她覺得很有趣、也很有成就感。「看到大家把代表泰雅文化的作品帶回家，我很開心。」她希望更多人能透過這次體驗，認識泰雅文化。

攤位前，男學生輪番演奏泰雅傳統樂器，吸引民眾駐足；校長、主任、族語老師及護理師也幾乎全員出動，帶來零錢包、環保袋、服飾、杯套、桌布等泰雅織品義賣。攤位前寫著「您的支持，讓孩子的歌聲走得更遠！」希望透過義賣募集桃山國小合唱團出國交流經費，也讓更多人把一份來自部落的文化帶回家。

丁松青神父在五峰鄉服務已50年，早已把桃山當成自己的家。他笑說，這趟陪著孩子回到自己成長的加州，原本是帶著孩子交流，最後卻像個「客人」，一路跟著孩子重新欣賞他們所分享的文化。如今，曾經由長輩和老師教給孩子的文化，已化作孩子口中的故事，由他們親自說給更多人聽。

10歲的戴甜怡也在現場認真教學，她說：「看到大家把代表泰雅文化的作品帶回家，我很...
10歲的戴甜怡也在現場認真教學，她說：「看到大家把代表泰雅文化的作品帶回家，我很開心。」（記者王湘涵／攝影）

現場開放民眾穿戴泰雅傳統服飾。（記者王湘涵／攝影）
現場開放民眾穿戴泰雅傳統服飾。（記者王湘涵／攝影）

14歲的周姵姍分享泰雅族傳統由女性學習編織、男性外出打獵，族服袖子上所織的圖案就...
14歲的周姵姍分享泰雅族傳統由女性學習編織、男性外出打獵，族服袖子上所織的圖案就是最具代表性的「祖靈之眼」。（記者王湘涵／攝影）

在五峰鄉服務50年的丁松青神父表示，這趟陪著孩子回到自己成長的加州交流，反而一路...
在五峰鄉服務50年的丁松青神父表示，這趟陪著孩子回到自己成長的加州交流，反而一路跟著孩子重新欣賞他們所分享的文化。（記者王湘涵／攝影）

桃山國小帶來零錢包、環保袋、服飾、杯套、桌布等泰雅織品義賣，希望支持讓孩子的歌聲...
桃山國小帶來零錢包、環保袋、服飾、杯套、桌布等泰雅織品義賣，希望支持讓孩子的歌聲走得更遠。左起老師楊玉妹、校長蘇美娟、族語老師曾冰露、校護章惠綺。（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 他們在現場設攤，先進行舞台演出，接著安排傳統樂器演奏、編織體驗與泰雅織品展示，讓參與民眾從聽、看、做三個面向認識泰雅文化。

  • 學生一邊示範編織或演奏樂器，一邊向民眾解說技法與文化意義，像14歲周姵姍就介紹織紋故事，10歲戴甜怡也帶領不同年齡的體驗者完成作品。

  • 攤位同時販售零錢包、環保袋、服飾等泰雅織品，主要是為桃山國小合唱團募集出國交流經費，也希望透過義賣讓更多人把部落文化帶回家。

灣區

上一則

開學超過1周仍在等學校 舊金山逾9000入學候補未解

下一則

Meta審判 Instagram執行長作證 被問青少年安全略顯不耐

延伸閱讀

灣區童玩節20國文化齊聚 跨越語言打造國際村

灣區童玩節20國文化齊聚 跨越語言打造國際村
Bobateeno奶茶嘉年華8月30日庫比蒂諾登場　30+青少年社團齊聚共創夏日社區盛會免費奶茶、青年表演、社團展示及互動遊戲　前100名學生志工完成登記可享免費奶茶

Bobateeno奶茶嘉年華8月30日庫比蒂諾登場　30+青少年社團齊聚共創夏日社區盛會免費奶茶、青年表演、社團展示及互動遊戲　前100名學生志工完成登記可享免費奶茶
8歲華裔童三度「單飛」回中國 16小時旅程變身空中夏令營

8歲華裔童三度「單飛」回中國 16小時旅程變身空中夏令營
天主教耶穌聖名堂中文班開學 全新校舍、專業師資 學中文、識文化

天主教耶穌聖名堂中文班開學 全新校舍、專業師資 學中文、識文化
徐若瑄扮祖靈阿嬤 化老妝4天不洗頭 還被2個媽媽矯正口音

徐若瑄扮祖靈阿嬤 化老妝4天不洗頭 還被2個媽媽矯正口音

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

2026-08-18 18:27
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞