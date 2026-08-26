泰雅孩子當起小老師 把部落帶進灣區童玩節

來自台灣桃山國小合唱團的孩子們當起文化小老師，在灣區童玩節教學泰雅編織，帶領民眾一步步認識部落文化。（記者王湘涵／攝影）

來自新竹縣五峰鄉桃山國小的師生日前在灣區 國際童玩節設攤，在舞台演出後，也透過傳統樂器演奏、編織體驗及泰雅織品展示，把部落文化帶進灣區。孩子們當起文化小老師，一邊示範、一邊解說，帶領民眾一步步認識泰雅文化。

陪同交流的丁松青神父表示，桃山國小是一所以文化教育為特色的學校，孩子除了學習一般課程，也從小學習泰雅語、歌謠、傳統樂器、服飾及編織，希望長大後能自信地把自己的文化分享給更多人。他說，桃山許多家庭生活並不寬裕，不少父母仍辛苦扶養五、六個、甚至七個孩子，因此更希望透過家庭、學校與教會共同陪伴，讓孩子在文化中建立自信，也有機會走出部落、看見更大的世界。

14歲的周姵姍在攤位負責編織教學，她表示，泰雅族傳統由女性學習編織、男性外出打獵，自己從小學開始接觸編織，不只是學習技巧，也認識每一種織紋代表的文化意義，其中最具代表性的就是象徵祖先守護的「祖靈之眼」。她希望民眾完成作品的同時，也能知道泰雅族編織背後的故事。

10歲的戴甜怡分享，這次教過年紀最小的體驗者只有兩歲，看著不同年齡、不同族裔的民眾一步步完成編織，讓她覺得很有趣、也很有成就感。「看到大家把代表泰雅文化的作品帶回家，我很開心。」她希望更多人能透過這次體驗，認識泰雅文化。

攤位前，男學生輪番演奏泰雅傳統樂器，吸引民眾駐足；校長、主任、族語老師及護理師也幾乎全員出動，帶來零錢包、環保袋、服飾、杯套、桌布等泰雅織品義賣。攤位前寫著「您的支持，讓孩子的歌聲走得更遠！」希望透過義賣募集桃山國小合唱團出國交流經費，也讓更多人把一份來自部落的文化帶回家。

丁松青神父在五峰鄉服務已50年，早已把桃山當成自己的家。他笑說，這趟陪著孩子回到自己成長的加州，原本是帶著孩子交流，最後卻像個「客人」，一路跟著孩子重新欣賞他們所分享的文化。如今，曾經由長輩和老師教給孩子的文化，已化作孩子口中的故事，由他們親自說給更多人聽。

10歲的戴甜怡也在現場認真教學，她說：「看到大家把代表泰雅文化的作品帶回家，我很開心。」（記者王湘涵／攝影）

現場開放民眾穿戴泰雅傳統服飾。（記者王湘涵／攝影）

14歲的周姵姍分享泰雅族傳統由女性學習編織、男性外出打獵，族服袖子上所織的圖案就是最具代表性的「祖靈之眼」。（記者王湘涵／攝影）

在五峰鄉服務50年的丁松青神父表示，這趟陪著孩子回到自己成長的加州交流，反而一路跟著孩子重新欣賞他們所分享的文化。（記者王湘涵／攝影）

桃山國小帶來零錢包、環保袋、服飾、杯套、桌布等泰雅織品義賣，希望支持讓孩子的歌聲走得更遠。左起老師楊玉妹、校長蘇美娟、族語老師曾冰露、校護章惠綺。（記者王湘涵／攝影）