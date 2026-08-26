巴洛阿圖市議會 准許兩處地點停房車

巴洛阿圖市議會24日晚間就市內房車（RV）居住問題作出決定，通過在兩處地點提供合法停車許可，讓部分RV居民可以繼續停放，但沒有採納一項備受爭議、針對商業區及住宅區的限制方案。

根據市議會決議，市府將在史丹福研究園區（Stanford Research Park）外的Coyote Hill Road兩側，以及汙水處理廠附近的Embarcadero Road，提供RV停車許可。不過，目前巴洛阿圖約有130名RV居民，這兩處停車地點的容量不足以容納其一半的人。

市議會同時否決一項提案，原本計畫針對受RV影響最嚴重的22個街區，限制RV只能停在道路其中一側，以減少對交通、居民及商家的影響。

根據巴洛阿圖每日郵報的報導，當晚有超過50名民眾發言。雖然部分居民支持市府提出的停車許可及限制措施，但多數發言者認為，市府目前提出的方案不足以解決RV長期停放在公共道路造成的問題。居民對市府的處理方式感到震驚和不滿。

巴洛阿圖商會執行長維丹斯(Charlie Weidanz)表示，RV長期停放已經對當地商業造成影響，巴洛阿圖的小型企業無法繼續在這種情況下經營。

房東霍森(Christian Hothem)在會議上表示，他的房產外長期停著一排RV，已經影響房屋出租。部分潛在租戶因為看到屋外停滿RV而放棄租房。

在此次決定中，市府也開始尋找更多可能的RV停放地點。市府將研究在市政廳附近Bryant Street提供RV停車空間。由於巴洛阿圖警察局即將搬入新的總部，原本停放警車的部分空間未來可能被重新利用。

至於獲得市府許可的RV停放區，市府將對Coyote Hill Road進行景觀改善，以降低野火風險；Embarcadero Road則會重新畫設道路標線，避免RV占用自行車道。

兩處停放區都將設置移動式廁所及垃圾桶。申請許可的RV居民還必須購買保險、簽署「好鄰居協議」（Good Neighbor Agreement），並每月支付15美元費用。