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聖塔克拉拉縣31歲寵物龜衝破圍欄失蹤1周半 飼主籲協尋

編譯組／綜合報導
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一隻陸龜從南灣一家人的家中逃脫，牠是家裡的寵物。（飼主提供）
一隻陸龜從南灣一家人的家中逃脫，牠是家裡的寵物。（飼主提供）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，31歲的陸龜謝爾頓（Sheldon）的主人僅用了15分鐘就發現，牠已經衝破了位於聖塔克拉拉縣Coyote住宅區的圍欄逃走了。但等他們趕到外面時，牠已經不見了。

一個半星期過去了，謝爾頓仍然下落不明。牠的家人請求任何發現這隻陸龜的人幫忙把牠帶回家。

「當你養一隻像陸龜這樣的寵物時，幾乎得為牠立一份『遺囑』，因為養陸龜對每個人來說都是一生的承諾。這隻陸龜很可能比我活得更久，」30歲的謝爾頓主人奧爾頓（Chris Alton）說，「我們原本打算一輩子都和謝爾頓在一起。所以，這隻陸龜對我們所有人來說意義重大，牠是我們的家庭寵物。」

阿爾頓表示，陸龜每天能行進約一到兩哩，有時移動速度甚至能達到人類步行速度。如果遇到食物等有趣的東西，牠們可能會移動得更快。

他補充道，尋找謝爾頓的難度更大，因為牠不像許多其他家庭寵物那樣植入了微晶片。

阿爾頓說，14日下午1時30分左右，謝爾頓離開家後，一名女子在Monterey路的Coyote 郵局附近發現了牠。她將這一情況報告給了街對面的護林員，護林員驅車趕到後，在馬路對面看到了牠。等他掉頭去抓牠時，這隻龜已經不見了。

「他似乎認為有人把龜撿走了，」阿爾頓說，因為對於這種動物來說，消失得這麼快確實不太可能。

自烏龜失蹤以來，奧爾頓已花費數小時外出搜尋這隻心愛的寵物，甚至有些晚上午夜下班回家後，還會帶著手電筒外出搜尋。

「我沿著溪流搜尋過，也搜遍了所有的灌木叢，」他說，「那邊是個相當偏僻的鄉村地區，但我已經把那裡搜遍了。花了許多小時，許多天。但一無所獲。」

阿爾頓表示，自謝爾頓失蹤以來，該地區確實有人目擊過其他陸龜，但都不是謝爾頓。他能分辨出來，因為謝爾頓頸下的獠牙曾被獸醫修剪過。

阿爾頓補充說，體重約80磅的謝爾頓不像其他陸龜那樣會鑽洞，因為他給謝爾頓建了一間帶加熱器的保溫屋，供牠晚上進去。

「我只是擔心牠會受凍，或者牠可能正在尋找水源，因為陸龜喝水很多，」阿爾頓說。

阿爾頓補充道，謝爾頓的主要食物是果園乾草，而且牠還特別喜歡吃西瓜。

任何發現謝爾頓或掌握其下落線索的人，請致電408-833-3061聯繫。

精華 FAQ

  • 牠先衝破聖塔克拉拉縣Coyote住宅區的圍欄離家，約在14日下午1時30分又被女子於Monterey路的Coyote郵局附近發現，之後再度消失。

  • 飼主說飼養陸龜是終身承諾，謝爾頓對他們像家庭成員一樣重要，而且牠未植入微晶片，增加了尋回難度，因此全家持續投入搜尋。

  • 任何人若看見謝爾頓或掌握牠的下落線索，請立即致電408-833-3061聯繫飼主。主人希望先確認位置，再把這隻心愛的陸龜帶回家。

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