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桑尼維爾推認養雨水排水口計畫 68處已有主人

記者龔玥╱聖荷西報導
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桑尼維爾推認養雨水排水口計畫。（桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾推認養雨水排水口計畫。（桑尼維爾政府提供）

AI摘要

文章摘要整理：

桑尼維爾市推出認養雨水排水口計畫，至今已有68處被認養，居民透過清理落葉與垃圾協助防堵塞，也能為排水口取創意名字。

桑尼維爾市政府今年4月推出「認養雨水排水口」（Adopt-a-Storm Drain）計畫，鼓勵居民透過日常行動協助維護社區環境。截至目前，已有68個雨水排水口獲居民認養。

市府環境服務部門表示，這項計畫提供居民參與環境保護的簡單方式，同時協助維持街道整潔、保護當地水道，並降低雨水排水口堵塞造成街道積水的風險。

參與計畫的居民需要協助清理認養排水口周圍的落葉、垃圾及其他雜物，確保排水系統保持暢通。尤其在雨季，排水口若遭落葉或垃圾堵塞，可能影響雨水排放，增加街道積水風險。除了環保功能外，這項計畫也加入趣味元素。居民可以為自己認養的排水口取名字，目前已出現不少創意名稱，包括「Sir Drains a Lot」、「Rodney Draingerfield」、「Leaf Me Alone」及「Drain the Rock Johnson」，都是利用英文諧音或雙關語為排水口取名。

桑尼維爾市府表示，居民踴躍參與顯示社區對環境保護，以及維持乾淨、健康生活環境的重視。透過認養排水口，居民可以直接參與社區環境維護，同時協助保護當地水道。

市府鼓勵更多居民加入這項計畫。有興趣的民眾可前往桑尼維爾市政府官方網站，搜尋「Adopt a Storm Drain」，了解認養方式及相關資訊。

精華 FAQ

  • 這項「Adopt-a-Storm Drain」計畫於今年4月推出，目的是鼓勵居民用日常行動參與社區環境維護，並協助保護街道與當地水道。

  • 居民主要負責清理認養排水口周圍的落葉、垃圾與其他雜物，確保排水系統保持暢通，降低雨季堵塞造成街道積水的風險。

  • 居民可以替自己認養的排水口命名，出現如「Sir Drains a Lot」等創意名稱，讓環境維護多了趣味，也提升社區參與感。

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