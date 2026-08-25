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聖荷西保護租戶 市府撥25萬美元 協助處理房東糾紛

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西市府撥25萬美元重啟「負責任房東參與計畫」，協助處理房東、房客糾紛。（記者...
聖荷西市府撥25萬美元重啟「負責任房東參與計畫」，協助處理房東、房客糾紛。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西市提供25萬美元重啟RLEI計畫1年，協助租戶處理噪音、居住環境、房東糾紛與租金管制問題，並在1年後評估是否續辦。

聖荷西一項協助租戶維護權益、改善鄰裡關係的社區計畫，在停辦兩年後重新啟動。聖荷西市將提供25萬美元經費，支援「負責任房東參與計畫」（RLEI）運作一年，協助符合資格的居民處理噪音、居住環境及房東糾紛等問題。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，RLEI過去因經費用罄停辦兩年，今年重新啟動後，由聖塔克拉拉縣天主教慈善機構負責執行。計畫上月恢復後僅數周，已接到數十通居民求助電話。

RLEI管理員所羅門諾夫（Andres Solomonoff）表示，聖荷西市長期面臨資源不足，部分居民無法獲得所需的市府服務，RLEI希望填補這項服務缺口。這項計畫主要處理介於市府法規執法與警方服務之間的問題。市府法規執法部門可以針對存在健康及安全問題的房屋開立罰單，但房東繳納罰款後，未必會立即改善房屋。警方則主要負責處理犯罪，通常不會介入鄰居之間的民事糾紛。

RLEI則協助居民處理包括噪音、房屋環境不佳、房東疏於維護、不當驅逐，以及社區內可疑活動等問題。工作人員除了向居民解釋租戶權利，也會協助整理案件資料，必要時協助居民將案件提交法院。重新啟動後，RLEI也將更加關注租金管制住宅的租戶。如果房東調漲租金超過聖荷西規定的上限，符合資格的居民也可以尋求計畫協助。

居民拉索（Mike Zarate-Razo）是曾獲得RLEI協助的租戶。他表示，自己居住的租金管制住宅換了新房東後，房東在一樓進行未經許可的施工，持續三個月，甚至施工至午夜。RLEI協助他瞭解自身權利，並提供處理糾紛所需的工具和資訊。

不過，這次市府撥款也設定了服務對象限制。RLEI主要協助居住在租金管制住宅附近的居民、活動房屋園區居民，以及受到聖荷西租戶保護政策保障的居民，包括同一住宅內有多名分別簽署租約的租戶。

聖荷西市目前提供一年期25萬美元經費，市府將在計畫運作一年後重新評估成效，再決定是否繼續提供資金。

精華 FAQ

  • RLEI過去因經費用罄停辦2年，這次由聖荷西市撥出25萬美元，委由聖塔克拉拉縣天主教慈善機構執行，目的是補足市府與警方之間的服務缺口。

  • 計畫主要處理噪音、房屋環境不佳、房東疏於維護、不當驅逐與社區可疑活動等問題，也會協助租戶理解權利、整理資料，必要時把案件送交法院。

  • 主要對象包括租金管制住宅附近居民、活動房屋園區居民，以及受聖荷西租戶保護政策保障者；市府先提供1年經費，之後會依執行成效再決定是否續撥。

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