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幼年喪母被收養 瓦哈布政治生涯開啟新頁

編譯廖宜怡／綜合報導
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獲勝接下史沃威爾國會議員席位的瓦哈布童年艱困，影響她日後投身政界為弱勢群體爭取權...
獲勝接下史沃威爾國會議員席位的瓦哈布童年艱困，影響她日後投身政界為弱勢群體爭取權利。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

瓦哈布在特別選舉中擊敗民主黨對手，拿下史沃威爾留下的眾議員席位，並以特殊成長背景與強硬作風成為首位阿富汗裔聯邦國會議員。

加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）上周為其政治生涯開啟了新頁，在特別選舉中擊敗對手，成為美國首位阿富汗裔聯邦國會議員。

舊金山紀事報表示，代表東灣的瓦哈布也是加州議會首位阿富汗裔參議員。她在面對對手近800萬美元競選資金和民主黨內一些強烈反對聲音的壓力下，於18日舉行的特別選舉中，擊敗了另一位民主黨候選人，灣區捷運（BART）董事會主席赫南德茲（Melissa Hernandez），贏得了因性醜聞下台的史沃威爾（Eric Swalwell）留下的聯邦眾議員席位。

瓦哈布將接替史沃威爾完成他剩餘的任期直到明年1月中旬，但將於今年11月再度對決赫南德茲，爭取成為代表東灣的下一任完整任期國會議員。

然而，這並非是39歲的瓦哈布人生中最艱難的一場奮戰。

瓦哈布幼年喪母，她和妹妹離開故鄉紐約，進入加州寄養系統，最後被灣區佛利蒙一對夫婦收養。不幸的是，養父母的房子在經濟衰退期間被銀行收回。

瓦哈布認為，養父是她投身公共服務的啟蒙者，她的童年經歷讓她深刻體會到，社會經濟弱勢群體要面對許多陷阱。

瓦哈布2023年接受紀事報採訪時說：「當你還是個孩子時，你無法完全明白自己身上發生了什麼事，你只知道，這就是你的生活，這就是你的處境。所以，你會在不同的家庭、不同的語言、不同的文化環境中長大。這就是為什麼我對這個社區有如此強烈的歸屬感，因為我曾經非常依賴他們。」

曾經與瓦哈布共事過的人都說，瓦哈布特殊的成長歷程，塑造了她真誠、直言不諱為弱勢群體發聲的形象。

加州參議員麥奎爾（Mike McGuire）說：「她從不接受別人向她說不，她來到議會只想為勞工人民謀福利。沒錯，她有一種能惹惱每一位參議員的本事，但到頭來，我們只想給她一個大大的擁抱，並坦率加入戰鬥。」

現在，瓦哈布即將離開這個她曾是多數派中受尊敬一員的州議會，轉而成為聯邦眾議院少數派中的初級成員。她將面臨新的挑戰，其中最主要的是必須與試圖將她排除在外的國會民主黨人共事。

一位州議會工作人員認為，在兩極化的華盛頓，她固守原則的工作態度可能不會為她帶來太大損失，因為在華府，能真正制定法律的機會較少，因此無需討好其他政客。

一位不願透露身分的幕僚說：「她工作非常努力，你絕對會希望她站在你這邊。她的個性是，她寧願撞破一堵牆，也不願繞過這堵牆。」

精華 FAQ

  • 她在特別選舉中擊敗灣區捷運董事會主席赫南德茲，贏得史沃威爾因性醜聞下台後留下的席位，並將先完成剩餘任期至明年1月中旬。

  • 她不僅成為首位阿富汗裔聯邦國會議員，也是加州議會首位阿富汗裔參議員，顯示她在州層級與聯邦層級都寫下歷史。

  • 她幼年喪母，曾進入寄養系統並被收養，後來又經歷養父母房屋遭法拍，這些經歷讓她更關注弱勢族群，也塑造出直言不諱、堅持原則的作風。

民主黨 史沃威爾 舊金山

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