我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

反科技教學 矽谷家長帶頭抵制在課堂上使用科技產品

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴洛阿圖聯合學區是加州學業成績最出色的學區之一。圖為巴洛阿圖高中。(谷歌地圖)
巴洛阿圖聯合學區是加州學業成績最出色的學區之一。圖為巴洛阿圖高中。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷家長在校董會上要求減少AI、平板與其他科技工具，主張讓教學回歸傳統，也引發教育如何平衡數位風險與學習需求的討論。

矽谷有一些家長，帶頭抵制學校在課堂上使用太多科技產品。

舊金山紀事報報導，巴洛阿圖居民班內特（Tilli Bannett）是一位投資科技公司的風險投資家，但在最近的一次學區會議上，她卻向學區領導人提出挑戰，要求學區移除課堂上的大部分科技產品。

「我來這裡就是想問你們，你們的科技教學有什麼依據？」班內特說，她的三個孩子都在巴洛阿圖學區就讀。她承認這種情況頗具諷刺意味，但她的觀點並非孤立，即使在與會的其他科技從業者中，也有不少人與她持相同看法。

班內特是眾多家長中的一員，他們正敦促加州的學校限制人工智慧、數位學習遊戲和其他科技產品的使用。此前，加州已成功推動全州範圍內禁止在課堂上使用手機，而這項行動正是在此基礎上展開的。這場鬥爭在矽谷尤為激烈，因為多年來開發和推廣科技產品的家長們，如今也成為了限制科技產品使用的最積極倡導者。

富裕且成績優異的巴洛阿圖學區也捲入了這場爭論。這場旨在讓學習回歸傳統模式的運動，源自於人們對中小學生使用應用程式、筆記型電腦、AI、YouTube 和其他科技產品的不滿。儘管人們擔憂科技產品會帶來心理健康問題、分心、網路霸凌和網路成癮等問題，但大幅拋棄科技的做法仍引發了廣泛關注。

隨著倡議者推動更嚴格的科技政策，學校面臨著一個日益關鍵的問題：如何在限制科技的有害影響與幫助學生適應數位世界之間取得平衡？上周十幾位家長參加了學區本學年的第一次校董會議，他們舉著標語，表達對AI的擔憂。他們還帶來了一份超過200人簽名的請願書，呼籲學區實施更嚴格的科技限制。

許多家長，包括梅拉梅多夫（Leor Melamedov）都在科技業工作。她的孩子分別就讀於該學區的幼兒園和八年級，她說她限制孩子們使用YouTube和玩電子遊戲。她擔心孩子們的朋友會在玩耍時讓他們沉迷於電子螢幕。她也確保絕不在孩子面前提起ChatGPT這個詞。然而，她自己的整個職業生涯都在科技公司從事行銷工作。

精華 FAQ

  • 他們主要反對AI、數位學習遊戲、筆記型電腦、YouTube等產品在課堂上過度使用，認為這些工具可能分散注意力，也可能帶來心理健康與成癮問題。

  • 因為許多推動限制科技的家長本身就任職於科技業，甚至是投資或行銷科技產品的人，這種「科技從業者反科技」的現象，使爭議更具象徵性與話題性。

  • 家長們希望學區進一步收緊科技政策，減少教室內的數位工具使用，並以超過200人連署的請願方式，要求校方重新檢討AI與其他科技產品的使用範圍。

矽谷 舊金山 學區

上一則

幼年喪母被收養 瓦哈布政治生涯開啟新頁

下一則

涉嫖妓 49人隊老闆在俄州被捕 與檢達成認罪協議 罰款1150元

延伸閱讀

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
徐安、Tom Chan離開SFUSD 又在同校任教

徐安、Tom Chan離開SFUSD 又在同校任教
都布林學區AP進階課選修設限 真減壓? 畢業生這麼說

都布林學區AP進階課選修設限 真減壓? 畢業生這麼說
華裔教委主席吳天潔 涉違反布朗法面臨罷免危機

華裔教委主席吳天潔 涉違反布朗法面臨罷免危機
學生愈來愈少 舊金山學區面臨招生挑戰 恐影響資源配置

學生愈來愈少 舊金山學區面臨招生挑戰 恐影響資源配置

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

2026-08-18 18:27
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請