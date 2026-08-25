涉嫖妓 49人隊老闆在俄州被捕 與檢達成認罪協議 罰款1150元

舊金山49人隊老闆約克(Jed York)日前在俄亥俄州遭警方逮捕，原因是涉嫌嫖妓。圖為今年2月約克在舊金山的記者會上。(美聯社)

舊金山 49人隊（San Francisco 49ers）老闆傑德．約克（Jed York）日前在俄亥俄州 遭警方逮捕，原因是涉嫌嫖妓。法院紀錄顯示，他之後與檢方達成認罪協議，並於24日對較輕罪名表示不抗辯（no contest），最終被判已服刑期，另須支付1150元罰款。

約克於23日上午在俄亥俄州東巴勒斯坦(East Palestine)被捕。當時警方懷疑他涉及嫖妓及妨害秩序，之後他以5000元保釋金獲釋。

法院文件顯示，原先的嫖妓指控後來改為持有犯罪工具（Possessing Criminal Tools）罪名，並成為認罪協議的一部分。不過，公開法院資料沒有說明所謂「犯罪工具」具體是指何物。

俄亥俄州電視台WKBN報導，警方於23日上午9時35分，在一處靠近賓州 邊界的活動房屋社區（Mobile Home Park）逮捕約克。法院之後判處他已服刑期，並處以合計1150元的罰款。

執法部門同時從約克身上扣押160元。依照法院紀錄，這筆款項將被沒收並交給參與行動的馬洪寧谷人口販運特別工作組（Mahoning Valley Human Trafficking Task Force）；警方查扣的一部手機則被下令歸還給約克。

截至目前，49人隊發言人尚未立即回應媒體的置評要求。East Palestine警局與馬洪寧縣地檢處也沒有立即提供進一步的案件細節。

現年46歲的約克在2024年3月成為49人的主要老闆（principal owner）。當時，他從母親丹妮絲‧德巴托羅‧約克（Denise DeBartolo York）手中取得更多球隊股權，正式接掌球隊。此前，他已實際掌管49人多年，同時擔任球隊執行長。

約克出生並成長於俄亥俄州揚斯敦（Youngstown），距離此次被捕地點東巴勒斯坦僅20哩。

約克家族去年曾出售49人約9.2%的股權給數名投資人，但家族仍掌握球隊控制權。根據CNBC去年的估值，49人隊價值約85億元。