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柏克萊遊民營區爆網戰 市府準備清場

編譯組／綜合報導
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柏克萊市預計將推進Harrison街沿線龐大遊民營地的關閉工作。(本報檔案照)
柏克萊市預計將推進Harrison街沿線龐大遊民營地的關閉工作。(本報檔案照)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於西柏克萊Harrison街沿線數個街區、由帳篷組成的龐大營地，是灣區根深蒂固的遊民營地之一，許多途經此地的東灣居民都對此熟知。

日前一名當地電視記者發布了一段關於該營地的視頻，並評論稱自己剛把兒子送到柏克萊加大（UC Berkeley）的宿舍，就在他公寓附近看到了這個營地，此後該營地便成為了一場尤為激烈網絡爭論的焦點。

數千人參與了討論，許多人批評市政府和大學，甚至指責整個灣區和加州對這種骯髒狀況的縱容；也有人迅速指出人們對政府應對措施複雜性所作假設中的錯誤。

這場風波表明，儘管兩年前美國最高法院做出具有里程碑意義的裁決，允許各城市在清理露營地時採取更強硬的措施，但處理公共場所的無家可歸問題對官員們來說仍然是一項重大挑戰，且仍是存在尖銳政治分歧的議題。這也表明，簡單的答案往往無法解釋像Harrison街露營地這樣的情況，該露營地已深陷市政府與遊民權益倡導者之間的法律糾紛長達一年半之久。

多年來，柏克萊市政府一直對該營地的衛生和安全表示擔憂。部分當地企業以「公共滋擾」（public nuisance）為由提起訴訟，稱這些行為損害了社區居民和工人的利益。

在與遊民民權倡導者經歷了一場曠日持久的法律鬥爭後，市政府計畫在未來幾周內清場並關閉該營地。

該市於2025年2月發布了要求撤離營地的通知。然而，代表遊民的「柏克萊遊民聯盟」（BHU）迅速對市政府提起訴訟。

案件文件顯示，在今年4月3日的最新裁決中，法官表示，柏克萊市可在滿足若干要求的前提下推進關閉工作，包括協助殘疾居民搬遷、為其未受污染的財物提供至少90天的保管服務，以及向他們提供帳篷和睡袋等物資。

根據法院命令，市政府官員和BHU必須在8月27日之前確定適合殘疾居民的安置地點，此後柏克萊市預計將推進營地的關閉工作。

精華 FAQ

  • 營地位於西柏克萊Harrison街沿線數個街區，是灣區知名的帳篷營地之一。因一名電視記者發布影片並提到自己送子女入住UC Berkeley宿舍後看見此景，迅速成為網路焦點。

  • 市府多年來擔憂營地的衛生與安全問題，部分當地企業也以公共滋擾為由提告，主張營地行為影響居民與工人。經過長期協商與訴訟後，市府決定推動清場。

  • 法院要求市府先協助殘疾居民搬遷，為未受污染的財物提供至少90天保管，並提供帳篷、睡袋等物資。市府與BHU須在8月27日前確定殘疾居民的安置地點。

柏克萊 遊民 灣區

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