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9華裔高中生合著 重現二戰空襲救援

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「單程任務」探討1942年4月18日著名的杜立特空襲之後所發生的事：美國飛行員抵...
「單程任務」探討1942年4月18日著名的杜立特空襲之後所發生的事：美國飛行員抵達中國後，當地軍民冒著生命危險展開救援。(受訪者提供)

九名高中生歷時一年，深入研究第二次世界大戰中歷史篇章，並於8日至10日透過為期三天的舊金山灣區新書巡迴活動，慶祝他們共同創作的「單程任務：杜立特空襲與中國救援」（One Way Mission: The

Doolittle Raid and the Chinese Rescue）出版。

此次巡迴活動從位於阿拉米達的大黃蜂號航空母艦博物館出發，走訪舊金山華埠，最終來到史丹福大學胡佛研究院。 這段旅程見證了九位學生從歷史學習者到出版作者的成長歷程。

「單程任務」由CompassPoint Mentorship策畫推動，探討1942年4月18日著名的杜立特空襲之後所發生的事：美國飛行員抵達中國後，當地軍民冒著生命危險展開救援。

九位學生作者為：Ethan Cheung、Audrey Li、Bryan Ma、William Tang、Angela Tang、Sarah Tian、Jonathan Wang、James Zhang 與 Erich Yunxin Zheng。

新書巡迴活動於8日在「大黃蜂號航空母艦博物館」開幕。14歲的Audrey Li表示，這段經歷促使她在年輕研究者與寫作者的道路上成長，也讓她與這段中美共有的歷史建立起個人的連結。

9日巡迴活動移師舊金山華埠。在歷史悠久的大明星戲院，紀錄片導演暨歷史學者、同時也是學生作者導師的雷特拉斯（George Retelas）播映了他即將於2027年上映的紀錄片「The Great DoolittleRaid Rescue」試映版。

隨後，學生們造訪海外抗日戰爭紀念館，館長趙湘君讚揚學生們為歷史注入了新的生命。

10日新書巡迴活動來到史丹福大學。學生們參訪胡佛研究院圖書檔案館，了解第一手史料如何為後世歷史研究者保存下來。參訪由胡佛研究所研究員暨近代中國與台灣館藏部主任林孝庭博士接待。

林孝庭為「單程任務」撰寫了感言。他肯定學生們不僅停留在複述歷史事實，而是進一步學習如何理解和詮釋歷史。林孝庭說︰「我希望這本書不是他們旅程的終點，而是一生願意提問、並將歷史的教訓延續下去的起點。」

九位華裔高中生創作的新書「單程任務」巡迴活動於在阿拉米達的「大黃蜂號航空母艦博物...
九位華裔高中生創作的新書「單程任務」巡迴活動於在阿拉米達的「大黃蜂號航空母艦博物館」開幕。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 《單程任務》聚焦1942年4月18日杜立特空襲後的後續救援，描述美軍飛行員抵達中國後，當地軍民冒著生命危險伸出援手的歷史過程。

  • 活動先在阿拉米達的大黃蜂號航空母艦博物館開幕，再到舊金山華埠，最後前往史丹福大學胡佛研究院，象徵學生從學習歷史走向出版與研究。

  • 導師雷特拉斯與胡佛研究院的林孝庭都肯定學生不只重述事實，而是學會理解與詮釋歷史，並希望這趟寫作旅程成為他們持續提問的起點。

華裔 舊金山 灣區

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