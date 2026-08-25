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舊金山智慧公廁又壞了 被投訴次數偏高

編譯組／綜合報導
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舊金山的高科技廁所本意是掀起一場衛生間革命，卻不斷陷入困境。（取自Pexels）
舊金山的高科技廁所本意是掀起一場衛生間革命，卻不斷陷入困境。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）那座「太空時代」馬桶又壞了。

這是處於衛生間科技前沿所面臨的不幸現實。當這座前衛的公共廁所於2022年11月亮相時，曾被譽為首批25座同類型設施中的第一。這些廁所將由法國承包商JCDecaux集團負責製造和維護，取代該公司於1990年代中期推出的第一代新藝術風格（Art Nouveau）廁所，其運營資金則來自市場街（Market Street）和漁人碼頭（Fisherman′s Wharf）等繁華地段的114個廣告亭。

官員們將第一座公廁安置在渡輪大樓對面的顯眼磚鋪人行道上，棕櫚樹蔭下。其金屬質感與SoMa天際線的建築風格相映成趣，而內部的電腦控制系統則強制執行20分鐘的使用時限（工作人員建議使用者控制在10分鐘內），並在每次使用後自動啟動清潔循環。用戶一進門便會聽到舒緩的機器人語音，它會禮貌地提醒滑動門即將關閉。

但據舊金山工務局的數據顯示，自首次沖水以來，這座位於內河碼頭的公廁已收到超過200起投訴或維護請求，約為Hallidie廣場和聯合國廣場（United Nations plazas）兩處較舊的JCDecaux型號公廁投訴量總和的九倍。

JCDecaux北美執行副總裁尼翁（J. Francois Nion）稱，新冠疫情封鎖期間廣告收入暴跌，直到過去一年才開始回升。

他目前預計下一批未來感馬桶將於2027年面世。屆時，它們的外觀可能會有所不同。

尼翁承認，內河馬頭廣場原型機面臨的許多挑戰源於其新潮的電子設備和軟體。紀錄顯示，大多數維護事件涉及門故障，或者設備在清潔周期中途卡住且無法「重啟」。尼翁表示，JCDecaux集團已經「吸取了教訓」，並開始調整設計。

儘管遭遇了一些波折，但一些公廁使用者表示他們已迫不及待了。

JCDecaux的最新力作是一款適合AI時代的產品，其外殼由模塊化面板包裹，在陽光下閃閃發光。內部設計極簡，實際上只有一個馬桶和一面布滿污漬的鏡子，以及用於開閉門的按鈕。

尼翁表示，JCDecaux在舊金山的25座現有公廁每天處理約2000次沖水，夏季高峰期使用人數約為6萬5000人。位於內河碼頭的這座公廁既是「工作馬」，也是「景點」，常常引人駐足凝視，甚至驚嘆不已。

設在舊金山市區、未來感十足的智慧型公廁。(取自JCDecaux 集團官網)
設在舊金山市區、未來感十足的智慧型公廁。(取自JCDecaux 集團官網)

精華 FAQ

  • 因為它自2022年11月亮相後，已收到超過200起投訴或維護請求，遠高於另外兩座較舊同型公廁的總和，成為最受關注的失敗案例之一。

  • 紀錄顯示，最常見的問題包括門故障、清潔周期中途卡住，以及設備無法重啟等狀況，顯示其電子控制與軟體系統仍不夠穩定。

  • JCDecaux表示已從舊金山這座原型機學到教訓，正在調整設計，預計下一批外觀可能不同的新型智慧公廁將在2027年推出。

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