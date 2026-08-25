我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

舊金山年輕人疫後愛獨居 合租率跌至25%

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山年輕群體與十年前同齡人相比，和室友合住的可能性要低得多。示意圖。(取自Pe...
舊金山年輕群體與十年前同齡人相比，和室友合住的可能性要低得多。示意圖。(取自Pexels)

舊金山紀事報對美國人口普查數據的分析顯示，舊金山年輕群體與十年前同齡人相比與室友合住的可能性要低得多。2015年，約34%的18至34歲舊金山居民表示與非親屬同住，這一比率在美國主要城市中最高。到了2024年，這一比率降至約25%。

雖然這種變化可能部分源於Z世代偏好的轉變，但有一點很明確：室友關係的破裂是疫情造成的。美國人口普查局「美國社區調查」的估計數據顯示，2021年，隨著人們離開城市，回到家人或伴侶身邊進行居家隔離，全美與非家庭室友同住的年輕成年人比率急劇下降。

在舊金山，這一比率至今尚未恢復：據估計，2015年至2019年間，約34%的年輕成年人與室友同住。但在2021年驟降至僅22%後，此後幾年的比率僅略有回升。儘管如此，舊金山的合租率仍位居前列，但已不再是榜首。

不過，這僅僅是出於便利和成本考慮的普通合租安排，那些出於特定目的而共同生活的人則完全是另一回事。

從20世紀60年代的co-ops公寓到有意建立的社區，再到hacker houses ，集體生活在灣區有著悠久的歷史。根據人口普查數據，雖然僅由兩到三名非親屬組成的傳統的合租模式有所減少，但由四名或更多組成的合租自2015年以來變化不大。

例如co-ops的生活方式比獨自生活經濟實惠得多，合租者分攤費用，意味著可以批量購買高品質的食品雜貨，設立派對和活動基金，還能負擔得起定期的保潔服務等。co-ops公寓的模式讓人重新認識到室友能帶來的價值：社區歸屬感，以及學習和成長的機會。

儘管如此，這種居住模式仍相對罕見。在舊金山生活的人們越來越追求獨立的趨勢，特別是在灣區，人們的收入非常高，因此他們有能力選擇這種生活方式。

混合辦公或完全遠程辦公也是推動這一趨勢的重要因素，因為這樣的人更希望擁有安靜、私密的生活空間。

不過，這種轉變能否持續尚不明確，當今競爭激烈的租房市場可能已經迫使人們重新選擇與室友合住。

精華 FAQ

  • 根據人口普查數據分析，舊金山18至34歲居民與非親屬室友同住的比率，2015年約為34%，2024年降至約25%，顯示合租熱度明顯下滑。

  • 疫情期間許多人離開城市、回到家人或伴侶身邊居家隔離，2021年全美年輕成年人的室友同住比率急跌；舊金山也從約34%降到22%，之後僅小幅回升。

  • 文章指出，高收入讓灣區居民較有能力負擔獨居，加上混合辦公或全遠距工作，使人更重視安靜與私密空間；但租金壓力也可能迫使部分人重新選擇合租。

人口普查 舊金山

上一則

「血腥巷」2050年或被海水淹沒 加州預留近億元改造

下一則

柏克萊遊民營區爆網戰 市府準備清場

延伸閱讀

舊金山「兩房公寓」租金中位數突破6000元 溢價高屋崙逾120%

舊金山「兩房公寓」租金中位數突破6000元 溢價高屋崙逾120%
灣區「菲裔之都」德利市 10年少近4000菲人

灣區「菲裔之都」德利市 10年少近4000菲人
房租竟翻一倍 舊金山房東疑繞過租控 房客被逼搬家

房租竟翻一倍 舊金山房東疑繞過租控 房客被逼搬家
AI新富豪瘋搶房 舊金山中位房價高達170萬

AI新富豪瘋搶房 舊金山中位房價高達170萬
舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬

舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

2026-08-18 18:27
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請