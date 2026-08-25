舊金山年輕人疫後愛獨居 合租率跌至25%

舊金山年輕群體與十年前同齡人相比，和室友合住的可能性要低得多。示意圖。(取自Pexels)

舊金山 紀事報對美國人口普查 數據的分析顯示，舊金山年輕群體與十年前同齡人相比與室友合住的可能性要低得多。2015年，約34%的18至34歲舊金山居民表示與非親屬同住，這一比率在美國主要城市中最高。到了2024年，這一比率降至約25%。

雖然這種變化可能部分源於Z世代偏好的轉變，但有一點很明確：室友關係的破裂是疫情造成的。美國人口普查局「美國社區調查」的估計數據顯示，2021年，隨著人們離開城市，回到家人或伴侶身邊進行居家隔離，全美與非家庭室友同住的年輕成年人比率急劇下降。

在舊金山，這一比率至今尚未恢復：據估計，2015年至2019年間，約34%的年輕成年人與室友同住。但在2021年驟降至僅22%後，此後幾年的比率僅略有回升。儘管如此，舊金山的合租率仍位居前列，但已不再是榜首。

不過，這僅僅是出於便利和成本考慮的普通合租安排，那些出於特定目的而共同生活的人則完全是另一回事。

從20世紀60年代的co-ops公寓到有意建立的社區，再到hacker houses ，集體生活在灣區有著悠久的歷史。根據人口普查數據，雖然僅由兩到三名非親屬組成的傳統的合租模式有所減少，但由四名或更多組成的合租自2015年以來變化不大。

例如co-ops的生活方式比獨自生活經濟實惠得多，合租者分攤費用，意味著可以批量購買高品質的食品雜貨，設立派對和活動基金，還能負擔得起定期的保潔服務等。co-ops公寓的模式讓人重新認識到室友能帶來的價值：社區歸屬感，以及學習和成長的機會。

儘管如此，這種居住模式仍相對罕見。在舊金山生活的人們越來越追求獨立的趨勢，特別是在灣區，人們的收入非常高，因此他們有能力選擇這種生活方式。

混合辦公或完全遠程辦公也是推動這一趨勢的重要因素，因為這樣的人更希望擁有安靜、私密的生活空間。

不過，這種轉變能否持續尚不明確，當今競爭激烈的租房市場可能已經迫使人們重新選擇與室友合住。