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庫比蒂諾亞裔人口占比逾7成 CBS新劇未體現

編譯組／綜合報導
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庫比蒂諾市亞裔人口占比達 70.9%，但一部以此地為背景的新電視劇卻對此視而不見...
庫比蒂諾市亞裔人口占比達 70.9%，但一部以此地為背景的新電視劇卻對此視而不見，「庫比蒂諾」因而遭到猛烈抨擊。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

CBS新劇《庫比蒂諾》被批與城市7成以上亞裔人口現實脫節，預告片與演員名單幾乎缺乏亞裔代表，引發外界質疑。

據SFGATE報導，CBS新劇「庫比蒂諾」 的預告片中，兩位主演科爾特（Mike Colter）和凱勒（Rachel Keller）正著手創辦一家新律師事務所，旨在挑戰矽谷科技行業的「巨人」。

預告片將科爾特和凱勒塑造成「弱者」，為他們與代表蘋果、谷歌（Google）和OpenAI等大型企業的律師大軍展開對決鋪墊了背景。然而，儘管劇中角色立志為弱勢群體發聲，但該劇本身似乎卻存在代表性問題。

儘管劇集在新澤西州和紐約取景拍攝，但故事背景設定在同名城市，南灣的庫比蒂諾。這座城市人口約5萬8300人，其中70.9%為亞裔。在IMDb上列出的將出演全部12集的五位演員中，沒有一位是亞裔。在整個IMDb頁面上，唯一看似是亞裔的演員是多達尼（Nik Dodani），他是一位印裔美國人，飾演一位前來這家新成立的公司尋求法律諮詢的程式設計師。（他被列為「固定演員」，但目前僅在兩集片尾字幕中出現。）預告片本身似乎也忽視了該城市的人口構成，會議室里幾乎清一色是白人男性，幾乎看不到任何亞裔群眾演員。

亞裔演員的嚴重缺失在網上引發了批評。亞裔美國人新聞媒體「AsAmNews」撰文稱，「亞裔美國人代表性的缺失是現實中的失敗。「舊金山灣區時報」（SF Bay Area Times）的一篇文化評論文章提到，來自亞洲國家的H-1B簽證持有者在法律層面尤其處於弱勢，這一現實本可以構思出引人入勝的劇情線。博客「8Asians」寫道，該劇「似乎精通魔術，竟讓庫比蒂諾的亞裔美國人消失了！」

截至發稿時，CBS 尚未回應置評請求。電視劇「庫比蒂諾」將於 10 月 8 日首播。

精華 FAQ

  • 外界主要批評該劇以亞裔占多數的庫比蒂諾為背景，卻在演員與預告片中幾乎看不到亞裔代表，與當地人口結構明顯不符。

  • IMDb列出的12集主要演員中沒有亞裔；唯一看似亞裔的是印裔美國人Nik Dodani，僅在兩集片尾出現，預告片也幾乎全是白人男性。

  • 評論者認為，若納入H-1B簽證持有者在法律上較弱勢的處境，能發展出更貼近灣區現實的劇情，但目前劇集尚未呈現這類內容。

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