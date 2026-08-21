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前員工稱投訴前執行長性騷擾後遭打壓 再告聖谷水利局

記者龔玥／聖荷西報導
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文章摘要整理：

聖谷水利局前員工柯林斯再提訴訟，指控前執行長卡倫德性騷擾並在她投訴後遭報復，影響職涯升遷，水利局則暫不評論。

聖塔克拉拉谷水利局（Valley Water）遭前員工柯林斯（Jessica Collins）提起新訴訟。柯林斯指控機構前執行長卡倫德（Rick Callender）過去曾對她進行性騷擾，而她向機構投訴後，還因舉報卡倫德而遭到報復，影響職涯升遷。

根據巴洛阿圖日報報導，柯林斯本周一提交的最新訴訟指出，相關事件最早可追溯至2006年。當時她受聘為Valley Water法律分析師，卡倫德則擔任政府關係助理官員，兩人曾參加同一支公司壘球隊。

柯林斯稱，卡倫德當時曾對同事評論她的外貌和身體，還曾邀請她參加滑雪、募款晚宴及納巴品酒等私人活動。她表示，當自己沒有回應相關邀請後，卡倫德有時會聲稱訊息是誤發。

柯林斯還指控，卡倫德曾詢問她的私人生活、談論自己約會的女性，並評論她的穿著及外貌。她表示，2007年9月一次晚餐後，卡倫德曾親吻她的嘴；在她拒絕對方追求後，卡倫德開始貶低她並質疑她的工作表現。

柯林斯早在2009年便曾就相關指控起訴水利局。她當時表示，自己向機構提出投訴後，內部調查認定卡倫德構成性騷擾。不過，該案於2010年遭駁回，柯林斯後來停止出庭。

多年後，卡倫德的職涯仍持續上升。2020年5月，水利局董事會以4比3票數通過任命卡倫德為執行長。

柯林斯在最新訴訟中表示，2022年她曾申請升職，並成功通過前兩輪面試，但第三輪面試時卡倫德加入面試小組。一名執行長助理之後告訴她，卡倫德選擇了另一名人選。

聖谷水利局機構目前不評論這起訴訟，但表示卡倫德離任後，水利局正採取措施處理職場問題並重建員工信任，包括增加性騷擾防治、權力關係及偏見培訓。

精華 FAQ

  • 她指控前執行長卡倫德曾對她性騷擾，且在她向機構投訴後遭到報復，導致職場發展與升遷機會受到不利影響。

  • 訴訟內容指事件最早可追溯至2006年，當時她在Valley Water任法律分析師，卡倫德則任政府關係助理官員，兩人還曾同隊參加壘球活動。

  • 機構目前不評論訴訟內容，但表示卡倫德離任後正採取措施重建員工信任，包括加強性騷擾防治、權力關係與偏見相關培訓。

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