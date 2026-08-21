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太平洋高地社區書箱第三度遭破壞 居民再次修復

記者王子涵／舊金山報導
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位於舊金山下太平洋高地的一座深受社區居民喜愛的「小小免費圖書館」（Little ...
位於舊金山下太平洋高地的一座深受社區居民喜愛的「小小免費圖書館」（Little Free Library）。（谷歌街景）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：下太平洋高地小小免費圖書館第三度遭破壞，木箱被扯落街頭。
  • 重點二：居民與承包商迅速修復書箱，社區也持續以捐書與陪伴支持它。
  • 重點三：書箱曾面臨市府拆除壓力，梅爾斯也計畫加裝震動感應器防再毀。

舊金山紀事報報導，舊金山下太平洋高地(Lower Pacific Heights)一座深受社區居民喜愛的「小小免費圖書館」(Little Free Library)，近日再度遭人破壞。木製小屋被整個從支架上扯下，門板飛到Pine Street路中央，書籍散落在馬路和停放的車輛上。這已是這座社區小書箱近年來第三度遭到破壞，但居民也再次選擇將它修復。

住在附近的心理治療師梅爾斯(Susan Meyers)表示，上周二下午，她正在後院澆水，沒有看到或聽到書箱被破壞的過程。直到丈夫回家後告訴她屋外的情況，她才得知書箱被毀。她說，自己當時難過得哭了出來，隨即打電話給住在兩戶之外的朋友，對方一家人很快趕來，大家一起面對眼前的狼藉。

由於現場沒有目擊者，也沒有監控錄像，梅爾斯並不知道究竟是誰破壞了書箱。她認為，書箱本身未必是特定目標，更可能是在一次隨機暴力行為中遭殃。梅爾斯夫婦本周已決定向警方報案。

清理現場後，梅爾斯的丈夫還在原處貼出告示，希望鄰居能為破壞書箱的人「送上善意的想法」。她認為作出這種行為的人可能正處於嚴重困境，而事件也反映出社會在照顧弱勢和有需要人士方面仍存在缺口。

這座小型書箱約在10年前設立。當時梅爾斯清空家中部分書架，又到二手店Goodwill購買書籍，放進小屋供鄰居自由取閱。多年來，它逐漸成為社區的一個小型公共空間。保母和家長會坐在旁邊長椅上給孩子念書，鄰居也經常捐書，書架幾乎總是滿的。圖書館旁甚至還設有一座迷你狗屋，裡面放著狗餅乾，讓附近居民遛狗時也會停下來。

但這座書箱多次遭到破壞。約六年前第一次被人破壞，門板受損，書本被丟得到處都是。約兩年後，支撐書箱的一尊小天使水泥雕像又遭人砸碎，底座裂成八塊。梅爾斯的朋友、承包商羅薩斯(Val Rosas)之後花費不少心力，將雕像重新黏合。

上周事件發生後，附近居民再次主動伸出援手。多人敲門詢問是否需要幫忙，一名鄰居甚至提出免費重建一座新的公共書箱。最終，承包商羅薩斯從曲萊賽開車約兩小時趕來，在上周末完成修復。

除了屢遭人為破壞，這座書箱在2023年還一度面臨來自市府的拆除壓力。當時有人匿名投訴後，市府通知梅爾斯，若要保留圖書館，就必須支付1400美元申請「輕度侵占許可」(minor encroachment permit)。

梅爾斯拒絕繳交這筆費用，認為市府應鼓勵而不是阻礙居民設置社區小型圖書館。她的抗議後來也促成相關市政立法修改，使舊金山居民更容易設置這類圖書館，部分情況下還可免除相關許可費。

面對接連發生的破壞事件，梅爾斯現在計畫在圖書館安裝震動感應器，一旦結構受到劇烈碰撞，便會觸發警報。

她表示，雖然事件令人灰心和不安，但社區不會因此放棄。

「我們不會讓一個人毀掉大家的東西，」梅爾斯說，「不管要重建多少次，我們都會繼續把它建回來。」

她坦言，現在有時半夜聽到街上傳來叫喊或碰撞聲，仍會起床往窗外看一眼，確認那座小書箱是否還安然無恙。

精華 FAQ

  • 木製小屋被整個從支架上扯下，門板飛到Pine Street路中央，書籍散落在馬路與停放車輛上，這也是它近年來第3次遭破壞。

  • 梅爾斯一家先清理現場，鄰居也主動上門協助，還有人願意免費重建；最後由朋友、承包商羅薩斯遠道趕來，於上周末完成修復。

  • 它曾因匿名投訴而被市府要求支付1400美元申請許可，梅爾斯拒絕後促成相關法規修改，讓舊金山居民更容易設置這類圖書館。

舊金山

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