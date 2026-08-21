矽谷國際發明展 台師大附中機研社讓課本「動起來」

師大附中機研社學生（由左至右：林鈺澄、孫睿澤、陳逸理、蔣宇喆、田建鋐）帶著自行設計製作的「滾珠學習平台」參加美國矽谷國際發明展，將物理、化學、數學及工程知識化為可實際操作的滾珠機構。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 師大附中機研社以結合物理、化學與工程的滾珠學習平台參加矽谷國際發明展，奪下金牌與青少年組唯一人氣獎，讓知識視覺化獲得肯定。

課本裡的物理公式、化學反應如果「動」起來，知識會不會變得更有趣？師大附中機研社一群高三學生，把斜拋運動、槓桿原理、氣體反應等課堂知識，做成「滾珠學習平台」，跨海參加美國矽谷 國際發明展（SVIIF），不僅摘下金牌，更獲青少年組唯一「觀眾票選人氣獎」（Audience Choice Award－Young Innovator），讓「知識視覺化」的創意獲得肯定。

師大附中機研社獲青少年組唯一「觀眾票選人氣獎」，學生在頒獎台上展開校旗合影。（附中機研提供）

這套滾珠機構看似迷你遊樂園，背後卻藏著課本知識。團隊認為，公式、文字或圖表有時過於抽象，因此思考能否把知識「做」出來，讓學生親眼看見原理。

林鈺澄介紹，作品由他們自行設計、以雷射切割製作；斜拋運動變成鋼珠的軌跡與落點，槓桿隨鋼珠進出而擺動；化學關卡則以醋酸與小蘇打產生二氧化碳，觸發感測器開啟閘門；另導入PID演算法，把物理、化學、數學及工程串進同一條軌道。

意外的是，滔滔不絕的林鈺澄，原本其實「蠻討厭物理」。他說，親手把知識做進作品，看到鋼珠真的拋起、落下，才理解公式可以預測落點，也開始對物理產生興趣。他還找來正在學槓桿的國小弟弟「試用」，弟弟聽完哥哥解說後才了解原理，也表示這樣「看得到的科學」比較有趣。

指導老師董人瑜表示，課堂受進度及考試限制，較難深入應用端；學生則透過實作轉化、內化知識。而到了展場又有許多變數，得自己測量、找原因、調參數，檢視「到底有沒有真的學會」。

「知識視覺化」究竟有沒有用，矽谷發明展現場也給了答案。一名10多歲的美國孩子看完作品，又帶著朋友和家人回來，甚至主動幫忙介紹、替團隊拉票；不少孩子也從機構聯想到課堂學過的知識。

最後，團隊拿下青少年組唯一「觀眾票選人氣獎」，投票者包括現場觀眾及評審。董人瑜說，這也代表作品追求的「有趣、有用、有感」真正引起共鳴。

這是附中機研社第一次出國參賽，對回台後即將迎接學測的高三生而言，從矽谷帶回去的不只有獎牌。陳逸理感受到「人生不是只有考試」，也多了出國深造的想像；蔣宇喆從旅美學長姐身上得到「出去看看世界」的鼓勵；田建鋐珍惜跨國交流的機會；孫睿澤開始思考自己喜歡的生活方式；林鈺澄則被矽谷的創新發明風氣吸引，對未來有更清楚的方向。

師大附中機研社首度出國參賽，在美國矽谷國際發明展摘下金牌及青少年組唯一「觀眾票選人氣獎」，為台灣爭光。（附中機研提供）