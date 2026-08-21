讀者郵件爆料 聖荷西7月起調漲水費 住宅每月多近10美元

聖荷西水費7月起上漲。（圖/讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西住宅水費自7月起上調，主要因Valley Water批發水價與San Jose Water的智慧水錶、M-WRAM費用轉嫁，示例用戶每月約多9.81美元。

讀者提供的聖荷西 水利局（San Jose Water）郵件顯示，聖塔克拉拉縣批發供水機構聖谷水利局（Valley Water）自7月1日起調高批發水價，相關成本轉嫁至包括聖荷西在內的供水用戶。按照郵件所列標準計算，使用3/4吋水錶、每月用水10 CCF（百立方呎）的普通住宅用戶，每月水費預計增加約9.81美元。

郵件顯示，此次增加的費用主要來自兩部分：Valley Water批發水價上漲帶來的約4.95美元，以及San Jose Water自身與Smart Meter智慧水錶部署及M-WRAM相關的4.86美元。

聖荷西水利局在通知中強調，Valley Water提高批發水價所產生的4.95美元屬於轉嫁費用，將直接支付給Valley Water。San Jose Water不會在其中加價，也不會從中獲利。

Valley Water負責聖塔克拉拉縣整體水源供應，並向包括San Jose Water在內的各家零售供水機構收取批發費用。San Jose Water則負責將水輸送至居民和企業。

聖荷西水利局表示，Valley Water自7月1日起提高批發水價後，公司沒有許可權控制或降低相關成本，因此必須將增加的費用轉嫁給消費者。除了批發水價上漲之外，San Jose Water此次也將向消費者收取與智慧水錶部署有關的費用。

從7月1日至2027年6月30日，使用3/4吋水錶、每月用水10 CCF的住宅用戶，每月帳單將額外增加4.86美元。其中包括每月1.84美元的Smart Meter相關費用，以及3.02美元的M-WRAM附加費。後者主要用於調整階梯水價制度下的收入差異。

讀者向本報提供這封通知郵件時表示，此前並未特別注意水費調整，看到帳單相關通知後才發現，水價上漲除了Valley Water的批發水價外，還有Smart Meter等其他費用，因此希望提醒灣區其他居民關注近期水費變化。

居民表示，雖然每月增加不到10美元看起來金額不大，但水費屬於固定生活支出，如果與電費、天然氣、保險和房屋維護等費用同時上漲，長期下來仍會增加家庭開銷。

聖荷西水利局在郵件中說明，Valley Water與San Jose Water是兩個不同的機構。前者負責管理聖塔克拉拉縣水源供應並制定批發水價，後者負責向居民和企業提供最終供水服務。兩者受到的監管也不同。

對於Smart Meter費用，聖荷西水利局表示，智慧水錶能夠讓用戶更加方便地瞭解自己的用水情況。

對於聖荷西居民來說，此次調整意味著，在其他條件不變的情況下，符合通知中示例用水標準的普通住宅用戶，自7月起每月水費預計增加約9.81美元。