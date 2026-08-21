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升學成績出色私校進駐都布林 當地公校入學人數恐再減少

編譯組╱綜合報導
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一所精英私立學校Basis Independent 將在灣區都布林開設另一所分校...
一所精英私立學校Basis Independent 將在灣區都布林開設另一所分校。圖為該校學生正在進行科學實驗。（BISV提供)

AI摘要

文章摘要整理：

BASIS Independent在都布林開校，憑高升學成績吸引關注，但也加劇當地公校面臨的招生與資源壓力。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，享有盛譽的私立學校BASIS Independent於19日在都布林開設了最新校區，當地是加州發展最快的城市之一。

這所私立學校錄取標準極高，以學術嚴謹著稱，擁有出色的大學升學記錄，如今又在以學術成就聞名的都布林開設了新校區。人們遷居至東灣這一郊區，很大程度上是衝著公立學校而來。該地區公立學校的高考試成績和畢業率，在三谷（Tri-Valley）地區名列前茅，吸引了眾多家庭。

該地區的公立高中正面臨著入學人數下降、預算問題以及可能導致班級規模擴大的預算削減，這讓一些家庭感到擔憂。與此同時，都布林聯合學區（Dublin Unified）正試圖通過限制高中生可修讀的AP課程數量來減輕學業壓力。儘管教育專家認為挑戰優秀學生很重要，但許多人仍對高壓環境可能對學生造成的影響感到擔憂。

BASIS Independent Dublin 於周三正式開學，招收了133名5至10年級的學生，家長每年需支付約4萬1000美元的學費。該校最終將開設11和12年級，預計第二年招生人數將翻一番。

BASIS Independent 教育網絡在灣區還有另外兩處校區，分別位於矽谷和佛利蒙，該網絡憑藉其令人印象深刻的指標建立了聲譽。BASIS Independent矽谷校區的加州大學錄取率在該州所有私立學校中位居榜首，92%的應屆畢業生被加州大學各分校錄取。而都布林高中（Dublin High）同樣表現出色，錄取率高達90%。

BASIS Independent學校表示，其灣區各校區的AP課程通過率達99%，今年SAT平均分為1514分（滿分1600分）。該校網絡稱61%的學生被排名前25的大學錄取。

不過，僅僅就讀該校並不能保證被頂尖大學錄取。

灣區教育與升學諮詢公司Cardinal Education的創始人科赫（Allen Koh）表示，BASIS獨立高中以其高強度的學術課程而聞名，但社交活動和課外活動選擇相對有限，可能導致學生發展不夠全面。如果學生追求的是傳統的美國高中體驗，選擇其他學校可能更合適。但BASIS Independent所提供的正是延續性：同一位老師年復一年地陪伴在學生身邊。

BASIS Independent教育網絡由總部位於金寶市的Spring Education Group運營，該集團由一家「主要位於香港，並在美國、中國和新加開展業務」的投資公司所有。

為了確保招收有抱負且能力出眾的學生，BASIS Independent 學校設立了深入的錄取流程。學生先在線申請，然後參加入學考試。隨後，學校會仔細審查成績單和教師推薦信，並與學生及其家人進行面談。學校最終要尋找的是那些求知若渴的學生。

精華 FAQ

  • 因為都布林是加州成長快速且重視學業表現的地區，私校可藉由當地對優質教育的需求招生，同時延伸其在灣區的品牌與升學優勢。

  • 學校採取嚴格錄取流程，包含線上申請、入學考試、成績單與推薦信審查及面談；首年招收133名5至10年級學生，年學費約4萬1000美元。

  • 都布林地區公校已面臨入學人數下降、預算壓力與可能削減班級資源的問題，若部分家庭轉向私校，恐使招生更緊縮，進一步加重財務與教學壓力。

升學 舊金山 公立學校

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