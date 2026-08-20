開賣一天搶瘋了 麥當勞Hello Kitty玩具 跨海代購喊高價

美國開賣隔天，華人社群已出現跨海代購，單隻不挑款開價新台幣359元、挑款390元，全套8款則喊到4000元，貼文一度表示暫停收單。（翻攝自Threads）

這回不只賣萌，還「耍怪」！麥當勞 最新推出的Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal，18日才在全美開賣，八款「萌怪獸」玩具短短一天就讓收藏迷忙翻。灣區 網友自發建立「玩具情報網」，即時通報哪家麥當勞正在出哪一款；跨海代購也火速出現，全套8款喊價新台幣4000元。

這次聯名將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，共推出8款，包括凱蒂貓×哥吉拉、大眼蛙×王者基多拉、庫洛米×機龍、美樂蒂×摩斯拉等，每份Happy Meal附上一款，於全美參與活動的麥當勞限時供應。

麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

為了集滿八款，各地網友展開「地毯式搜索」。Reddit灣區社群19日出現專門追蹤玩具的討論串，號召大家回報「你家附近麥當勞現在是哪一隻」，留言區成了即時情報站。另一個鎖定聖荷西及灣區的討論串，更逐一列出日期、玩具盒編號、角色及門市地址。就連Reddit的Godzilla版也因相關貼文大量湧現，19日另開專屬討論串集中討論這批玩具。

但想集滿八款，並非多買幾份Happy Meal就能如願。網友陸續回報「同款連發」，有人第一次出手就拿到四隻摩斯拉；另一人跑了三家不同麥當勞，拿到的全是基多拉。有人開始在留言區找人交換，還有人表示，住家7哩內有11家麥當勞，準備一家一家找，希望一周內集滿。

另外，各門市能否單買、挑款，也成了「運氣戰」。有收藏者開車跑了四家麥當勞，都無法單買玩具。另一名網友卻碰上店員直接從箱子裡幫忙找齊8款，還有人最後以22美元一次帶走全套。

短短一天，收藏熱也迅速跨海。華人社群已有代購貼出完整8款實物照接單，單隻不挑款開價新台幣359元、挑款390元，全套喊到4000元，貼文隨後更表示「先暫停收單、都買到後再開放」。另有網友貼出台灣電商平台預售頁面，單隻開價甚至達799元。