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台12、13歲學生當「敏偵探」奪發明獎 靠抓住過敏線索

記者王湘涵／聖他克拉拉報導
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來自高雄的八位國中、小生，從過敏經驗出發，打造出結合人工智慧的「敏偵探GO」。成...
來自高雄的八位國中、小生，從過敏經驗出發，打造出結合人工智慧的「敏偵探GO」。成員梁尹熙（右二）和柯宸翔（右一）代表分享時說：我們用熱情來影響別人！（記者王湘涵╱攝影）

「醫生問我吃了什麼、碰過什麼，但就是想不起來。」對一群高雄12、13歲學生而言，過敏不只是生活困擾，也成了發明起點。團隊從自己及同學的過敏經驗出發，打造結合人工智慧（AI）的「敏偵探GO」（Allergy Detective GO），從食品、保養品掃描，到緊急處置、多國語言過敏卡都納入設計，最終在第五屆美國矽谷國際發明展拿下青少年組大會首獎，也替台灣寫下歷年參展首度獲得大會首獎的紀錄。

「敏偵探GO」團隊由天主教高雄市明誠高級中學附設雙語實驗小學共八位國中、國小同學組成，成員表示，不少同學有敏感性肌膚，甚至有較嚴重的異位性皮膚炎；更麻煩的是，就醫時常被問到最近吃了什麼、接觸過什麼，偏偏這些細節很容易忘記，也讓孩子開始思考，能否把「線索」留下來，協助辨識可能的過敏風險。

●掃食品保養品 還能救急

柯宸翔介紹，使用者先輸入已知或疑似過敏資訊，再拍攝商品外包裝或掃描條碼，「敏偵探GO」就能透過AI分析產品資訊，並結合個人資料，協助辨識食品、保養品等可能的過敏風險。

展覽期間，曾有墨西哥參觀者拿花生食品前來測試，系統成功提出相關風險警示；現場還有民眾反映牙膏或藥品中的特定成分可能造成過敏，成為團隊未來優化方向。

柯宸翔最引以為傲的，是「敏偵探GO」的緊急處置及跨國就醫功能。使用者若出現不適，可輸入症狀及接觸過的物質，由AI分析相關資訊；系統另設支援六種語言的「多國語言過敏卡」，配合GPS定位及語音功能協助就醫。孩子甚至想到，若過敏造成呼吸急促、無法說話，也能透過語音傳達資訊。

●結合日誌藥物 持續優化

第一次來到矽谷與各國參展者交流，也讓孩子有意外收穫。梁尹熙和柯宸翔都說，出發前曾擔心不同背景的參展者因政治議題產生摩擦，實際接觸後卻發現彼此相當友善，大家認真分享科技與發明，讓他們對國際交流有了不同感受。

回想拿下首獎的瞬間，孩子們說「開心到快瘋掉」。梁尹熙表示對未來創作更有信心；楊謹瑜說近一年的努力終於有了成果；楊景翔則提出下一版優化方向，包括結合拍照與過敏日誌、加入藥物過敏等項目。

從自己的過敏困擾中找答案，到矽谷聽見更多使用者需求，拿下首獎後，這群12、13歲的「敏偵探」又開始追下一條線索。

「敏偵探GO」拿下第五屆矽谷發明展（SVIIF）的青少年組首獎，創下台灣獲首獎的...
「敏偵探GO」拿下第五屆矽谷發明展（SVIIF）的青少年組首獎，創下台灣獲首獎的紀錄。（記者王湘涵/攝影）

台灣發明協會理事長張家菊（左四）與「敏偵探GO」團隊合影。（台灣發明協會提供）
台灣發明協會理事長張家菊（左四）與「敏偵探GO」團隊合影。（台灣發明協會提供）

參展團隊和隨行家長們開心分享喜悅。（台灣發明協會提供）
參展團隊和隨行家長們開心分享喜悅。（台灣發明協會提供）

精華 FAQ

  • 團隊成員多有敏感性肌膚或異位性皮膚炎，也常在就醫時想不起吃過或碰過什麼，因此決定把過敏線索留下來，設計出能協助辨識風險的工具。

  • 使用者可先輸入已知過敏資訊，再拍照或掃條碼，由AI分析食品與保養品風險；另有緊急處置、GPS定位、語音功能，以及支援6種語言的過敏卡。

  • 他們在第五屆美國矽谷國際發明展拿下青少年組大會首獎，寫下台灣首度獲此獎紀錄；下一步則想加入過敏日誌、拍照紀錄和藥物過敏功能。

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