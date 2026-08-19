Ergobaby部分嬰兒背帶降價 Target賣69.99元

Target部分門店背帶正在打折。（記者龔玥／攝影）

Target 近期部分嬰兒用品出現促銷，其中知名嬰兒用品品牌Ergobaby旗下的Embrace新生兒背帶受到不少準媽媽和新手父母關注。有消費者發現，部分款式售價從原價99.99美元降至69.99美元，降幅約30%。

Target目前銷售的Ergobaby Embrace系列主打新生兒階段使用，產品設計強調柔軟性和貼身感，定位介於傳統嬰兒背帶和布質背巾之間。該系列適用於新生兒及以上寶寶，部分款式建議體重範圍為7至25磅，並配有嬰兒頭部支撐。記者走訪發現，部分Target門店目前仍有該款背帶庫存，消費者可前往門店選購。

對於剛生完孩子的父母來說，新生兒背帶屬於不少家庭會考慮購買的「 解放雙手」用品。一名灣區新手媽媽表示，自己在寶寶出生前也曾購買過類似產品。「 新生兒真的很喜歡被抱著，如果一直用手抱，手和肩膀很容易累。背帶對我來說最大的作用就是能讓寶寶貼著我，同時我還能做一點事情。」

另一名已經使用過Ergobaby產品的媽媽則表示，購買新生兒背帶時，最看重的是「 好不好穿」和「 寶寶會不會抗拒」。她說，很多新手父母第一次使用背帶時都會擔心操作複雜，因此相對容易上手的設計更受歡迎。

不過，嬰兒背帶並非「 買回來直接背」這麼簡單。新生兒使用時，家長仍需要按照產品說明調整肩帶、腰帶和寶寶的位置，確保寶寶頭部、頸部以及呼吸道處於安全位置。尤其對於剛出生、體重較輕的寶寶，更需要確認產品規定的最低體重要求。

對於正在準備待產包的準媽媽來說，這次促銷也讓新生兒背帶成為關注的嬰兒用品之一。有媽媽表示，如果本身正準備購買背帶，30美元左右的價差確實有吸引力。