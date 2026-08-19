巴洛阿圖新開發案建228套住宅 推動San Antonio Road轉型

巴洛阿圖市議會17日晚間一致通過762 San Antonio Road住宅開發案，批准在這片長期以商業用途為主的土地上興建228套住宅，建築最高達八層。(Google Maps)

巴洛阿圖市議會17日晚間一致通過762 San Antonio Road住宅開發案，批准在這片長期以商業用途為主的土地上興建228套住宅，建築最高達八層。這項項目被視為巴洛阿圖推動San Antonio Road區域轉型的重要一步，未來這條連接巴洛阿圖與山景城的商業走廊，可能逐漸從以商業和汽車交通為主，轉向住宅、步行及社區生活並存的區域。

762 San Antonio Road項目由Acclaim Companies開發，規畫建設228套住宅，並設置中央庭院、健身中心以及分佈在三個樓層的戶外公共空間。項目另規畫三層地面停車設施，可容納284輛汽車和228輛自行車。搬家卡車和垃圾處理區域則設置另一側，希望減少對交通的影響。

該項目能夠較快完成審批，與近年來加州 推動住宅建設的政策有關。開發商利用了州政府針對住房供應推出的相關法律機制。在符合條件的情況下，地方政府不能直接否決部分住宅項目，也不能完全按照傳統地方分區規定限制項目的高度和住宅密度。

與巴洛阿圖其他區域相比，San Antonio Road提高住宅密度和建築高度，與城市未來規畫方向基本一致。目前該區域已有多個高密度住宅項目正在推進。

在此次市議會批准前，762 San Antonio項目已經經過兩輪建築審查委員會審查。開發團隊根據意見進一步修改設計，包括增加一側的玻璃面積，並在建築外立面增加垂直分割，以降低大型建築的視覺壓迫感。不過，項目在建築後退距離問題上仍存在分歧。開發團隊希望將高層建築的後退距離從十呎縮減至六呎。

交通和自行車安全則成為居民關注的另一焦點。項目雖然規畫228個自行車停車位，但平均每套住宅只有一個自行車停車位。部分居民同時擔心，未來新增居民後，San Antonio Road的交通堵塞問題可能更加嚴重。

隨著這項228戶住宅項目獲批，San Antonio Road沿線的城市面貌預計將繼續發生變化。巴洛阿圖市議員哈姆斯(Julie Lythcott-Haims)表示，San Antonio Road是城市中適合提高建築高度和住宅密度的區域之一。

巴洛阿圖批准新住宅項目。（圖源google map）