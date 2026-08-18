我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

烈火淬鍊新風格 從寫實到抽象 趙渭涼40年畫展

記者周喆╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙渭涼展出畫作。(記者周喆╱攝影)
趙渭涼展出畫作。(記者周喆╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

趙渭涼從寫實走向抽象的創作轉折，源於1988年芝加哥大火後的重啟；其40年回顧展則展現他在東西文化間持續探索的藝術歷程。

當代著名畫家趙渭涼的創作風格，從早期的寫實主義轉變為後期的抽象主義，起因始於1980年代芝加哥的一場大火。

「四秩西東：趙渭涼四十年創作回顧展」日前在硅谷亞洲藝術中心新空間開幕。開幕當天，著名藝術家韓辛、藝術家兼小說家范遷、油畫修復專家司徒勇等嘉賓到場，圍繞趙渭涼的藝術創作展開交流。

「四秩西東」以趙渭涼自1986年赴美以來近40年的藝術創作為線索，集中呈現其在東西方文化交匯中的持續探索。1986年，趙渭涼踏上美國土地；此前兩年，他的油畫「蟹」和「雲岡石窟」已被美國Frederick R. Weisman藝術基金會收藏，在上海引起關注。來美之後，他在美國不同城市生活、創作，在不斷的實踐與思考中逐漸形成了獨具個人特色的藝術語言。

談到自己的繪畫風格從具象向抽象轉變，趙渭涼表示，起因是一場火災。

他說，那是1988年1月7日，他在芝加哥居住的公寓被人縱火燒毀。當時他放在那裡的所有畫作也全部被付之一炬。但是他10天之後要辦一場畫展，預定要展出的畫作也被大火燒掉。他就向朋友借了一間工作室趕工。因為時間緊迫，為了趕上畫展開幕，他在10天之內畫了自己的第一批半抽象風格畫作。畫展開幕後，這批畫全部賣出。

趙渭涼表示，舊的畫作被燒了，就要創作新的。當時當地媒體還專門對此報導，並將這段經歷稱為一個藝術家在烈火中的鳳凰涅槃。

20世紀90年代至21世紀初，是趙渭涼由具象走向抽象的重要探索時期。近年來，趙渭涼進一步突破繪畫媒介的邊界，將棉線、木塊、鐵釘、鋁板、砂土、石塊等材料融入作品，使繪畫由平面向空間延伸。不同材料的相互作用，營造出富有張力的空間秩序，也呈現出中國園林「咫尺見天地」的審美意境。

「四秩西東：趙渭涼四十年創作回顧展」，即日至9月13日在硅谷亞洲藝術中心新館展出，地址: 150 E. Santa Clara St. Suit B, San Jose。

當代著名畫家趙渭涼(中)40年創作回顧展，日前在硅谷亞洲藝術中心開幕。(記者周喆...
當代著名畫家趙渭涼(中)40年創作回顧展，日前在硅谷亞洲藝術中心開幕。(記者周喆╱攝影)

精華 FAQ

  • 關鍵轉折來自1988年1月7日芝加哥公寓遭縱火，原有畫作與展出作品全數燒毀。他在10天內趕製第一批半抽象作品，意外形成新風格，並獲得市場肯定。

  • 展覽以趙渭涼自1986年赴美以來近40年的創作為主線，回顧他在美國各地生活與創作的歷程，呈現其在東西方文化交匯中不斷探索的藝術語言。

  • 他近年進一步突破平面繪畫，將棉線、木塊、鐵釘、鋁板、砂土、石塊等材料融入作品，讓畫面向空間延伸，也營造出類似中國園林的層次與張力。

芝加哥

上一則

舊金山95%特斯拉車主靠FSD自駕 吃飯刷手機甚至小睡

下一則

加州拆零售空間 6年2萬呎全美最多

延伸閱讀

一張舊畫的情誼和感觸

一張舊畫的情誼和感觸
清華教授把紅軍畫成瞇瞇眼、煙燻妝 網轟褻瀆 長征展下架

清華教授把紅軍畫成瞇瞇眼、煙燻妝 網轟褻瀆 長征展下架
李惠榮把中國「內畫」藝術帶向世界 不忘傳承非遺初心

李惠榮把中國「內畫」藝術帶向世界 不忘傳承非遺初心
華裔藝術家常貴瑞媤 「時光之窗」 登林肯中心演繹家族傳承

華裔藝術家常貴瑞媤 「時光之窗」 登林肯中心演繹家族傳承
阿市華埠服務社區健康中心 歷史主題壁畫揭幕

阿市華埠服務社區健康中心 歷史主題壁畫揭幕

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事