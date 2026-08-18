烈火淬鍊新風格 從寫實到抽象 趙渭涼40年畫展

趙渭涼展出畫作。(記者周喆╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 趙渭涼從寫實走向抽象的創作轉折，源於1988年芝加哥大火後的重啟；其40年回顧展則展現他在東西文化間持續探索的藝術歷程。

當代著名畫家趙渭涼的創作風格，從早期的寫實主義轉變為後期的抽象主義，起因始於1980年代芝加哥 的一場大火。

「四秩西東：趙渭涼四十年創作回顧展」日前在硅谷亞洲藝術中心新空間開幕。開幕當天，著名藝術家韓辛、藝術家兼小說家范遷、油畫修復專家司徒勇等嘉賓到場，圍繞趙渭涼的藝術創作展開交流。

「四秩西東」以趙渭涼自1986年赴美以來近40年的藝術創作為線索，集中呈現其在東西方文化交匯中的持續探索。1986年，趙渭涼踏上美國土地；此前兩年，他的油畫「蟹」和「雲岡石窟」已被美國Frederick R. Weisman藝術基金會收藏，在上海引起關注。來美之後，他在美國不同城市生活、創作，在不斷的實踐與思考中逐漸形成了獨具個人特色的藝術語言。

談到自己的繪畫風格從具象向抽象轉變，趙渭涼表示，起因是一場火災。

他說，那是1988年1月7日，他在芝加哥居住的公寓被人縱火燒毀。當時他放在那裡的所有畫作也全部被付之一炬。但是他10天之後要辦一場畫展，預定要展出的畫作也被大火燒掉。他就向朋友借了一間工作室趕工。因為時間緊迫，為了趕上畫展開幕，他在10天之內畫了自己的第一批半抽象風格畫作。畫展開幕後，這批畫全部賣出。

趙渭涼表示，舊的畫作被燒了，就要創作新的。當時當地媒體還專門對此報導，並將這段經歷稱為一個藝術家在烈火中的鳳凰涅槃。

20世紀90年代至21世紀初，是趙渭涼由具象走向抽象的重要探索時期。近年來，趙渭涼進一步突破繪畫媒介的邊界，將棉線、木塊、鐵釘、鋁板、砂土、石塊等材料融入作品，使繪畫由平面向空間延伸。不同材料的相互作用，營造出富有張力的空間秩序，也呈現出中國園林「咫尺見天地」的審美意境。

「四秩西東：趙渭涼四十年創作回顧展」，即日至9月13日在硅谷亞洲藝術中心新館展出，地址: 150 E. Santa Clara St. Suit B, San Jose。

當代著名畫家趙渭涼(中)40年創作回顧展，日前在硅谷亞洲藝術中心開幕。(記者周喆╱攝影)