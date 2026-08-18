矽谷發明展 台灣奪24金 青少年16件作品全獲獎

聖他克拉拉市長Lisa Gilmor與台灣團隊合影。（台灣發明協會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 第5屆矽谷國際發明展中，台灣35件作品拿下24金、8銀、1銅，尤其16件青少年作品全數獲獎，展現強勁創新實力。

第5屆美國矽谷 國際發明展（Silicon Valley International Invention Festival，SVIIF）14日至16日在聖他克拉拉會議中心登場，15日下午舉行「評分制金銀銅牌」頒獎典禮。台灣代表團此次帶來35件作品參賽，一舉拿下24面金牌、8面銀牌及1面銅牌，其中青少年競賽16件作品全數獲獎，抱回14金、2銀，表現亮眼。

第5屆美國矽谷國際發明展，14日至16日在聖他克拉拉會議中心舉行。（記者王湘涵/攝影）

本屆發明展由國際發明聯盟總會（International Federation of Inventors' Associations，IFIA）主辦，匯聚全球超過30個國家的發明人、新創團隊、研究人員與科技領域人士。參展作品涵蓋人工智慧 、醫療科技、智慧製造、能源、安全救援及生活應用等不同領域，台灣地區由台灣發明協會授權組團參加。

台灣代表團此次參賽陣容橫跨企業、研究及產學團隊與青少年發明人。大會過去僅設一般競賽，今年首度新增青少年競賽，台灣共有16件青少年作品參賽，最終全數獲獎，拿下14金、2銀的佳績。

台灣發明協會理事長張嘉菊表示，此次台灣青少年作品受到國際評審注意，許多發明都是從「解決問題」出發，學生從日常生活或周遭環境觀察需求，再進一步思考如何透過創新提出解決方案。尤其學生將人工智慧（AI）導入學習及發明，在應用的成熟度、深度與廣度上，都讓評審感到驚艷，不少作品也讓評審留下深刻印象。

張嘉菊也說明，大會金、銀、銅牌採評分制，各國參賽作品經評審評分後，只要達到相應標準，即可獲頒金、銀或銅牌，因此各等級獎牌並非只有單一得主。台灣代表團此次35件作品中，共有24件達到金牌標準。

台灣參賽者與台灣發明協會理事長張嘉菊（二排左4）合影。（記者王湘涵/攝影）