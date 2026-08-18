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矽谷國際發明展 台「敏偵探GO」奪青少年唯一首獎

記者王湘涵╱聖他克拉拉報導
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高雄明誠高級中學附設實驗小學的發明作品「敏偵探GO」，勇奪青少年組唯一大會首獎，...
高雄明誠高級中學附設實驗小學的發明作品「敏偵探GO」，勇奪青少年組唯一大會首獎，評審及各國代表團成員、聖他克拉拉市長一起上台慶賀。（經文處提供）

AI摘要

文章摘要整理：

第5屆矽谷國際發明展中，台灣青少年團隊「敏偵探GO」拿下唯一首獎，並再獲2席二等獎，16件青少年作品更全數得獎。

第5屆美國矽谷國際發明展，台灣代表團繼15日在評分制的金、銀、銅牌獎項取得佳績後，大會16日公布在各國作品角逐中脫穎而出更高層級獎項，台灣青少年團隊「敏偵探GO」拿下青少年組唯一大會首獎；大會二等獎僅有3席，台灣也拿下其中2席，分別由「滾珠學習平台」及「律動戰車」獲得。

大會金、銀、銅牌採評分制，只要達到相應標準，即可獲頒獎牌。而16日公布的首獎、次獎，以及世界智慧財產權組織（WIPO）、國際發明聯盟總會（IFIA）等相關獎項，由世界各國參賽作品共同角逐。其中最高的大會首獎，分為一般組及青少年組，各僅有一件作品獲獎。

台灣發明協會理事長張嘉菊表示，今年大會首度加入「青少年奧林匹克競賽」，台灣共有16件青少年作品參賽，全數獲獎（14金、2銀），之後又進一步拿下首獎及2席二等獎，學生展現的創意與專業能力更讓評審以「Amazing」來形容。

此次拿下青少年組唯一大會首獎的「敏偵探GO」，是由高雄明誠中學六、七年級的學生組成。團隊從自身及同學的過敏經驗出發，發現過敏就醫時，常難以回想曾吃過或接觸哪些物質，因此設計結合AI的過敏資訊平台，協助辨識可能的過敏風險並整理相關資訊。

經文辦事處處長伍志翔（右三）和台灣發明協會理事長張嘉菊（右四），與青少年組首獎發...
經文辦事處處長伍志翔（右三）和台灣發明協會理事長張嘉菊（右四），與青少年組首獎發明團隊「敏偵探GO」合影。（經文處提供）

青少年組二等獎方面，師大附中「滾珠學習平台」將數學、物理、化學及工程等知識融入滾珠機構，讓原本較抽象的課本知識透過實際運作呈現。大同高中參與的「律動戰車」則由台美青少年共同設計，透過遊戲化方式結合運動與學習，希望改善兒童運動不足及長時間使用螢幕等問題。

師大附中「滾珠學習平台」獲得青少年組大會二等獎，圖為團隊15日獲頒金牌時留影。（...
師大附中「滾珠學習平台」獲得青少年組大會二等獎，圖為團隊15日獲頒金牌時留影。（記者王湘涵╱攝影）

至於國際發明聯盟總會（IFIA）及世界智慧財產權組織（WIPO）獎則不分組別，各僅有五個名額。康橋國際學校10歲學生設計的「新式人工電子鼻」獲得IFIA最佳發明獎，作品結合即時空氣採樣、氣相層析質譜儀及AI氣味辨識技術，可應用於機場行李安檢；一般發明組別的百潮綠能科技則拿下WIPO獎。

康橋國際學校10歲學生許庭維的「新式人工電子鼻」獲得IFIA最佳發明獎，圖為15...
康橋國際學校10歲學生許庭維的「新式人工電子鼻」獲得IFIA最佳發明獎，圖為15日獲頒金牌時留影。（記者王湘涵╱攝影）

張嘉菊表示，相較於評分制的金、銀、銅牌，這些大獎均須由各國作品共同角逐，其中台灣歷年較少獲得大會首獎及二等獎，今年能有多件作品脫穎而出格外難得，也讓她深感以台灣參展團隊為榮。

精華 FAQ

  • 台灣青少年團隊「敏偵探GO」拿下青少年組唯一大會首獎，另有「滾珠學習平台」與「律動戰車」獲得二等獎，展現整體強勁實力。

  • 團隊成員從自身與同學的過敏經驗出發，發現就醫時常難以回想接觸過的食物或物質，因此設計結合AI的過敏資訊平台，協助辨識風險並整理資料。

  • 台灣共有16件青少年作品參賽，結果全數獲獎，包括14金、2銀，之後又再拿下首獎與2席二等獎，顯示台灣青少年創意與專業能力備受肯定。

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